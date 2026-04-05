Paul Simonis berada di ambang kembalinya sebagai pelatih di Eredivisie

Sparta Rotterdam sedang "serius mempertimbangkan" Paul Simonis untuk menjadi pelatih kepala baru, demikian dilaporkan Voetbal International pada hari Minggu. Pelatih berusia 41 tahun itu sedang menganggur setelah dipecat dari VfL Wolfsburg.

Di Belanda, Simonis memiliki reputasi yang sangat baik berkat prestasinya yang gemilang bersama Go Ahead Eagles. Ia membawa tim asal Deventer itu meraih gelar juara KNVB Beker musim lalu. Dengan demikian, ia memastikan Kowet lolos ke kompetisi Eropa.

Di Sparta, akan ada lowongan pelatih pada musim panas mendatang, karena Maurice Steijn akan hengkang dari klub asal Rotterdam tersebut. Pelatih asal Den Haag itu telah mengumumkan beberapa minggu lalu bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir.

Simonis sebelumnya pernah menjadi pelatih muda di De Kasteelheren. Ia menangani tim U-17 dan U-19 di sana, hingga ia hengkang pada 2020. Dua tahun kemudian, ia memulai pekerjaannya sebagai asisten pelatih Kees van Wonderen di Go Ahead Eagles.

Simonis juga mengikuti jejaknya ketika ia pindah ke sc Heerenveen. Pada 2024, Go Ahead membujuknya kembali ke Overijssel dengan tawaran posisi pelatih kepala. Di sana, sang pelatih mencatat sejarah.

Akhirnya, Simonis duduk di bangku cadangan kandang De Adelaarshorst sebanyak 41 kali. Dalam periode tersebut, ia mencatatkan rata-rata poin 1,63 per pertandingan dan meraih kemenangan bersejarah di ajang piala.

Dengan prestasinya di Deventer, Simonis layak naik ke VfL Wolfsburg, namun itu ternyata bukan pilihan yang tepat. Setelah hanya 12 pertandingan, Simonis dipecat dari klub yang meskipun demikian masih terancam degradasi.