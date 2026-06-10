Real Madrid berencana melepas dua bintang utamanya untuk membiayai transfer baru selama bursa transfer musim panas, sebagai persiapan menyambut musim baru.

Real Madrid akan memasuki musim depan dengan tekad untuk memperbaiki situasi, setelah mengalami dua musim tanpa gelar berturut-turut, disertai berbagai krisis disiplin di ruang ganti.

Untuk itu, tampaknya klub raja yang dipimpin oleh pelatih barunya, José Mourinho (belum diumumkan secara resmi hingga saat ini), akan menghadapi bursa transfer yang panas, mengingat kebutuhan tim akan perubahan besar-besaran.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa Real Madrid telah menyelesaikan dua transfer, yaitu Ibrahima Konaté (secara gratis setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir) dan Denzel Dumfries dengan membayar klausul penalti kepada Inter Milan (20 juta euro).

Real Madrid tidak akan puas hanya dengan dua transfer ini, melainkan akan mengintensifkan upayanya untuk merekrut 6 atau 7 pemain musim ini, dengan saat ini menargetkan Bernardo Silva (bebas transfer setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir) dan Matheus Fernandes (West Ham).

Di sisi lain, Real Madrid harus melepas beberapa bintang mereka untuk membiayai transfer baru, dan klub raja ini memilih duo Eduardo Camavinga dan Fede Valverde.

Dalam hal ini, Miguel Serrano, jurnalis di Radio Marca dan Onda Cero, melaporkan bahwa Real Madrid telah menetapkan harga untuk Eduardo Camavinga, di mana pejabat klub tersebut ingin mendapatkan 50 juta euro dari penjualannya, padahal ia bergabung dengan Los Blancos pada 2021 dengan biaya 30 juta euro, dan terikat kontrak dengan klub hingga 2029.

Sementara itu, Real Madrid akan meminta 100 juta euro untuk melepas Fede Valverde, sambil menanti tawaran dari klub-klub Inggris, dan kedua kesepakatan ini berpotensi membuat bursa transfer Real Madrid menjadi menarik bagi para penggemar klub.

Laporan media Spanyol menunjukkan bahwa pemain seperti Raúl Asensio, Fran García, dan Dani Ceballos, juga mungkin meninggalkan Santiago Bernabéu, sementara Franco Mastantono dan Gonzalo García diperkirakan akan dipinjamkan.