Parma-Cremonese 0-2, ringkasan pertandingan

PARMA-CREMONESE 0-2





Pencetak gol: 9' babak kedua Maleh, 23' babak kedua Vandeputte

PARMA (3-5-2): Suzuki, Valenti, Circati (15' babak kedua Circati), Troilo; Valeri, Sorensen (dari 15' babak kedua Oristanio), Keita (28' babak kedua Estevez) Ondrejka (23' babak kedua Elphage), Britschgi; Strefezza, Pellegrino. Pelatih: Cuesta





CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Bianchetti (dari menit ke-44 babak kedua Folino), Luperto, Pezzella; Maleh, Grassi, Vandeputte (dari menit ke-34 babak kedua Thorsby), Zerbin (dari menit ke-1 babak kedua Barbieri); Bonazzoli (digantikan oleh Payero pada menit ke-22 babak kedua) Sanabria (digantikan oleh Vardy pada menit ke-22 babak kedua). Pelatih: Giampaolo.





Wasit: Fabbri





Kartu kuning: 5' babak kedua Barbieri, 21' babak kedua Ondreijka, 42' babak kedua Payero, Troylo, 48' babak kedua Pezzella, Valenti