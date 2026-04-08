Paris Saint-Germain menang 2-0 atas Liverpool pada pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions hari Rabu. Juara musim lalu itu tampil mengesankan dan melangkah lebih dekat ke semifinal. Pertandingan leg kedua di Anfield akan digelar Selasa depan, yang berarti tugas berat menanti Arne Slot dan timnya.

Slot memilih formasi lima bek di Parc des Princes, dengan Jeremie Frimpong di sayap kanan dan kapten Virgil van Dijk di tengah. Ryan Gravenberch diturunkan sebagai gelandang pengatur serangan, sementara Cody Gakpo dan Mohamed Salah duduk di bangku cadangan tim tamu asal Inggris.

PSG tak peduli dengan niat bertahan Liverpool dan memecah kebuntuan dalam sepuluh menit. Désiré Doué mencoba tendangan dari luar kotak penalti dan bola melesat masuk ke gawang melalui tumit Gravenberch. Kiper Giorgi Mamardashvili tak berdaya, sementara Van Dijk pun tak mampu memblokir tembakan penyerang tersebut.

Liverpool cukup cepat bangkit, namun di sisi lain tidak mampu benar-benar mengancam pertahanan PSG. Sementara itu, tim tuan rumah mengincar ruang kosong di belakang pertahanan The Reds dengan pemain-pemain cepatnya. Hal itu berujung pada kartu kuning bagi Joe Gomez dan Alexis Mac Allister.

Tim asuhan Slot harus berterima kasih kepada Mamardashvili karena skor tetap 1-0, karena kiper asal Georgia itu melakukan penyelamatan gemilang atas upaya Kvaratskhelia dan Doué. Liverpool juga menunjukkan perlawanan dan Frimpong kurang beruntung karena tendangannya dari jarak dekat meleset dari gawang, meskipun itu berasal dari sudut yang sulit bagi pemain internasional Oranje tersebut dan terjadi dalam posisi offside.

PSG memulai babak kedua dengan kuat dan jelas-jelas berusaha mencetak gol kedua. Dembélé mendapat umpan matang setelah serangan yang lancar, tetapi sayangnya bagi sang penyerang dan para penggemar PSG, bola melambung di atas gawang. Gol 2-0 akhirnya tercipta ketika Kvaratskhelia menerima umpan di kotak penalti, mengelabui Gravenberch, melewati Mamardashvili, dan dengan tenang mencetak gol.

Situasi sepertinya akan semakin buruk ketika wasit José Maria Sanchez menunjuk titik penalti setelah Ibrahim Konaté menjatuhkan Warren Zaïre-Emery di kotak penalti. Rekaman video menunjukkan bahwa bek tengah tersebut akhirnya menyentuh bola, sehingga penalti dan kartu kuning untuk Konaté dicabut. Sebuah keberuntungan bagi Liverpool di babak kedua yang sangat berat.

Liverpool melakukan empat pergantian pemain di menit-menit akhir, termasuk masuknya Gakpo dan Alexander Isak. Salah, secara mengejutkan, tetap duduk di bangku cadangan. Hal itu tidak menghasilkan serangan akhir dan gol penentu 2-1. PSG tampil dominan di kandang sendiri dan kini sangat dekat dengan babak semifinal Liga Champions.