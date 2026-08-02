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luis enrique(C)Getty Images

Diterjemahkan oleh

Paris Saint-Germain Sambar Kesepakatan Istimewa dari Liga Italia

Transfers
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki
Serie A
Prancis
Italia
Jepang

Ungguli Juventus

Klub Paris Saint-Germain mendekati kesepakatan istimewa dari Liga Italia selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menulis di akun jejaring "X" miliknya: "Paris Saint-Germain telah mempresentasikan proyeknya kepada Zion Suzuki demi mendapatkan lampu hijau dari sang kiper terkait kesepakatan tersebut".

Pakar bursa transfer itu menambahkan: "Paris Saint-Germain siap melangkah maju bersama Parma dalam negosiasi, di mana Juventus juga berkeinginan mendatangkan Suzuki, tetapi tawaran awalnya ditolak".

Perlu diingat bahwa Lucas Chevalier dan Matvey Safonov bergantian tampil sebagai pemain inti untuk menjaga gawang Saint-Germain pada musim lalu, setelah penjualan Gianluigi Donnarumma ke Manchester City.

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