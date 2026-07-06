Paris Saint-Germain memberikan pukulan telak kepada Barcelona

Persaingan antara klub-klub besar Eropa untuk merebut talenta muda terus berlanjut, dan kali ini sorotan tertuju ke Mali, di mana Paris Saint-Germain berhasil hampir menyelesaikan kesepakatan untuk salah satu talenta muda paling menjanjikan, mengungguli Barcelona yang telah memantau pemain tersebut sejak lama. Dengan demikian, juara Eropa ini terus berinvestasi dalam masa depan timnya dengan mendatangkan pemain-pemain muda berbakat terbaik.

Menurut situs "Africa Foot", gelandang muda Aboubakar Maiga, yang dijuluki "Messi Mali", kini berada di ambang bergabung dengan Paris Saint-Germain, setelah baru-baru ini menjalani masa percobaan yang sukses di klub Prancis tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa klub asal Paris tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Akademi Sepak Bola Afrika, tempat sang pemain menempuh pendidikan, sebagai langkah awal untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, dengan ketentuan bahwa Maiga akan kembali ke Prancis dalam waktu dekat untuk menyelesaikan prosedur kepindahannya.

Paris Saint-Germain telah menyusun program komprehensif untuk mengembangkan pemain muda ini dan membantunya beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Eropa. Ia akan terus mengikuti program ini hingga mencapai usia legal, sebelum secara resmi bergabung dengan skuad utama juara Eropa tersebut untuk melanjutkan kariernya di klub.

Suasana Paris bukanlah hal yang asing bagi Aboubakar Maiga, karena ia sebelumnya pernah bermain bersama tim junior Paris Saint-Germain dalam salah satu turnamen selama masa adaptasinya, dan berhasil mencetak gol, sehingga meninggalkan kesan positif bagi para petinggi klub.

Maiga dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di dunia sepak bola Mali, setelah menghabiskan bertahun-tahun mengasah bakatnya di Akademi Sepak Bola Afrika di ibu kota Bamako, sebelum kini mendekati langkah terpenting dalam karier sepak bolanya.

Meskipun nama pemain ini sempat menjadi sorotan utama Barcelona—dan situs “Africa Foot” sebelumnya mengungkap ketertarikan klub Catalan tersebut untuk merekrutnya—indikasi terkini menunjukkan bahwa Paris Saint-Germain berhasil memenangkan persaingan ini, sehingga berhasil mendapatkan jasa talenta muda Mali yang menjanjikan tersebut.

Aboubakar Maiga baru-baru ini tampil bersama tim nasional Mali di Kejuaraan Piala Afrika U-17 yang digelar di Maroko, dan kini bersiap untuk berlaga di Piala Dunia U-17, yang dijadwalkan berlangsung di Qatar pada Desember 2026, dengan target memimpin tim nasional negaranya untuk bersaing memperebutkan gelar juara.