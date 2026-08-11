Tim Paris Saint-Germain mendapatkan ruang ganti tambahan untuk pertandingan Piala Super Eropa, Rabu besok, melawan Aston Villa, setelah klub Prancis itu menunjukkan kekecewaannya menjelang laga.

Jaringan "BBC" menyebutkan bahwa sang juara Liga Champions Eropa mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap fasilitas Stadion Red Bull Arena di kota Salzburg, Austria, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Super Eropa.

Tim asuhan pelatih Unai Emery itu menggunakan ruang ganti kandang Red Bull Salzburg, sehingga Paris Saint-Germain memakai ruang ganti tim tamu di Austria.

Namun dalam pertemuan sebelum pertandingan pada Senin kemarin, para pejabat Paris Saint-Germain memberi tahu Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) bahwa mereka tidak puas dengan pengaturan tersebut, dan merasa bahwa ruang ganti mereka terlalu kecil.

Sumber-sumber melaporkan kepada jaringan "BBC" bahwa klub Prancis itu ingin memiliki ukuran ruang yang sama seperti yang dimiliki Aston Villa, terutama karena mereka adalah juara Piala Super saat ini setelah kemenangan atas Tottenham melalui adu penalti tahun lalu.

Uni Sepak Bola Eropa berhasil mengalokasikan ruang ganti tambahan untuk mereka, yang biasanya digunakan oleh para pejabat, untuk menyediakan ruang yang lebih luas bagi mereka, serupa dengan yang tersedia bagi tim Aston Villa.

Paris Saint-Germain berangkat dengan skuad yang terdiri dari 20 pemain, di antaranya Bradley Barcola, target Liverpool, gelandang Vitinha, dan bek kiri Lucas Digne yang bergabung dari Aston Villa pada Minggu lalu.



