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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

Diterjemahkan oleh

Parade Seragam Eredivisie Musim 2026/27 dari Voetbalzone

FEATURES
ADO Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
Eredivisie

Beberapa klub teratas dari Eredivisie kini telah memulai persiapan mereka untuk musim 2026/27. Hal ini juga berarti bahwa mereka secara perlahan namun pasti mulai memperkenalkan seragam baru mereka. Dalam rubrik Shirtparade VZ, kami menyajikan daftar lengkap semua seragam kandang dan tandang klub-klub Eredivisie secara terperinci. Artikel ini akan diperbarui segera setelah seragam baru diluncurkan.

ADO Den Haag

Kandang

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Tandang

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Seragam Ketiga

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Tandang

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Kandang

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Excelsior Rotterdam

Seragam tandang

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Kandang

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

FC Utrecht

Tandang

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Kandang

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Seragam ketiga

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Kandang

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Kandang

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Tandang

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Kandang

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Tandang

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Kandang

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

NEC

Kaos 4 Hari

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Tandang

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Tandang

PSV (uitshirt)PSV

Seragam ketiga

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Telstar

Willem II

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