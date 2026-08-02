Semua delapan belas klub Eredivisie kini telah memperkenalkan seragam baru mereka untuk musim 2026/27. Dalam Parade Seragam VZ, Anda bisa menemukan semua jersey kandang dan tandang secara ringkas dalam satu daftar.
ADO Den Haag
KandangADO Den Haag
TandangADO Den Haag
Ajax
KandangAjax
TandangAjax
Jersey ketigaAjax
AZ
KandangAZ
TandangAZ
SC Cambuur
KandangSC Cambuur
TandangCambuur
Excelsior Rotterdam
KandangExcelsior
TandangExcelsior
FC Twente
KandangFC Twente
TandangFC Twente
Jersey ketigaFC Twente
FC Utrecht
KandangFC Utrecht
TandangFC Utrecht
Feyenoord
KandangFeyenoord
TandangFeyenoord
Jersey ketigaFeyenoord
Fortuna Sittard
KandangFortuna Sittard
TandangFortuna Sittard
Go Ahead Eagles
KandangGo Ahead Eagles
TandangGo Ahead Eagles
FC Groningen
KandangFC Groningen
TandangFC Groningen
sc Heerenveen
Kandangsc Heerenveen
Tandangsc Heerenveen
NEC
KandangNEC
TandangNEC
Jersey ketigaNEC
Jersey 4-DaagseNEC
PEC Zwolle
KandangPEC Zwolle
TandangPEC Zwolle
PSV
KandangPSV
TandangPSV
Jersey ketigaPSV
Sparta Rotterdam
KandangSparta Rotterdam
TandangSparta Rotterdam
Jersey ketigaSparta Rotterdam
Telstar
KandangTelstar
TandangTelstar
Willem II
KandangWillem II
TandangWillem II