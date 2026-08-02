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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

Diterjemahkan oleh

Parade jersey Eredivisie musim 2026/27 versi Voetbalzone

FEATURES
ADO Den Haag
Ajax
AZ Alkmaar
Cambuur
Excelsior
FC Twente
FC Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem II
Eredivisie


Semua delapan belas klub Eredivisie kini telah memperkenalkan seragam baru mereka untuk musim 2026/27. Dalam Parade Seragam VZ, Anda bisa menemukan semua jersey kandang dan tandang secara ringkas dalam satu daftar.

ADO Den Haag

Kandang

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Tandang

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Kandang

Ajax thuisshirtAjax

Tandang

Ajax uitshirtAjax

Jersey ketiga

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Kandang

AZ thuisshirtAZ

Tandang

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Kandang

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Tandang

Cambuur uitshirtCambuur

Excelsior Rotterdam

Kandang

Excelsior thuisshirtExcelsior

Tandang

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Kandang

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

Tandang

FC Twente uitshirtFC Twente

Jersey ketiga

FC Twente derde shirtFC Twente

FC Utrecht

Kandang

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

Tandang

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Kandang

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Tandang

Feyenoord uitshirtFeyenoord

Jersey ketiga

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Kandang

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Tandang

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Kandang

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Tandang

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningen

Kandang

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Tandang

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Kandang

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

Tandang

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

Kandang

NEC thuisshirtNEC

Tandang

NEC uitshirtNEC

Jersey ketiga

NEC derde shirtNEC

Jersey 4-Daagse

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Kandang

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

Tandang

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Kandang

PSV thuisshirtPSV

Tandang

PSV (uitshirt)PSV

Jersey ketiga

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Kandang

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

Tandang

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

Jersey ketiga

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

Telstar

Kandang

Telstar thuisshirtTelstar

Tandang

Telstar uitshirtTelstar

Willem II

Kandang

Willem II thuisshirtWillem II

Tandang

Willem II uitshirtWillem II


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