



Semua delapan belas klub Eredivisie kini telah memperkenalkan seragam baru mereka untuk musim 2026/27. Dalam Parade Seragam VZ, Anda bisa menemukan semua jersey kandang dan tandang secara ringkas dalam satu daftar.

ADO Den Haag

Kandang

ADO Den Haag

Tandang

ADO Den Haag

Ajax

Kandang

Ajax

Tandang

Ajax

Jersey ketiga

Ajax

AZ

Kandang

AZ

Tandang

AZ

SC Cambuur

Kandang

SC Cambuur

Tandang

Cambuur

Excelsior Rotterdam

Kandang

Excelsior

Tandang

Excelsior

FC Twente

Kandang

FC Twente

Tandang

FC Twente

Jersey ketiga

FC Twente

FC Utrecht

Kandang

FC Utrecht

Tandang

FC Utrecht

Feyenoord

Kandang

Feyenoord

Tandang

Feyenoord

Jersey ketiga

Feyenoord

Fortuna Sittard

Kandang

Fortuna Sittard

Tandang

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Kandang

Go Ahead Eagles

Tandang

Go Ahead Eagles

FC Groningen

Kandang

FC Groningen

Tandang

FC Groningen

sc Heerenveen

Kandang

sc Heerenveen

Tandang

sc Heerenveen

NEC

Kandang

NEC

Tandang

NEC

Jersey ketiga

NEC

Jersey 4-Daagse

NEC

PEC Zwolle

Kandang

PEC Zwolle

Tandang

PEC Zwolle

PSV

Kandang

PSV

Tandang

PSV

Jersey ketiga

PSV

Sparta Rotterdam

Kandang

Sparta Rotterdam

Tandang

Sparta Rotterdam

Jersey ketiga

Sparta Rotterdam

Telstar

Kandang

Telstar

Tandang

Telstar

Willem II

Kandang

Willem II

Tandang

Willem II



