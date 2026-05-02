Para penonton pertandingan Ajax vs PSV sepakat: 'Pemain terbaik di lapangan!'

Ajax dan PSV memasuki babak istirahat dengan skor 1-1 setelah babak pertama yang menegangkan di Johan Cruijff ArenA. Tim asal Amsterdam itu sudah tertinggal pada menit pertama lewat gol Ricardo Pepi, namun segera bangkit berkat gol indah dari Anton Gaaei. Terutama Kasper Dolberg yang tampil mengesankan dan menurut banyak pendukung, ia adalah pemain terbaik sejauh ini.

Pertandingan dimulai secara dramatis bagi Ajax, yang harus kebobolan gol dalam waktu kurang dari satu menit dari tendangan sudut jarak jauh. Setelah itu, tim asuhan pelatih Óscar García bangkit dan menyamakan kedudukan melalui tendangan indah Gaaei. Selanjutnya, Ajax semakin menguasai permainan, dengan Dolberg sebagai titik tumpu dan ancaman utama di lini depan.

Tepat sebelum jeda, striker asal Denmark itu nyaris mengukir gol sebagai puncak penampilannya yang gemilang, namun tendangannya dari jarak dekat diblok. Meski begitu, kesan yang mendominasi adalah bahwa Dolberg adalah bintang utama di Amsterdam. Di Ajax Showtime, reaksi para penggemar sangat seragam dan penuh pujian.

“Dolberg tampil bagus malam ini,” kata salah satu komentar yang menggambarkan situasi, sementara yang lain menulis: “Dolberg ini. Benar-benar striker Ajax!” Upayanya juga diperhatikan: “Dolberg bermain bagus, juga bekerja keras… memberikan tekanan.” Para pendukung juga melihat kualitas yang telah lama mereka rindukan: “Ini kan memang striker kita?”

Perbandingan dengan Wout Weghorst sering dibuat dan hampir selalu menguntungkan Dolberg. “Perbedaan antara Dolberg dan Weghorst benar-benar seperti Belle dan si monster,” demikian kesimpulan tegasnya. Seorang penggemar lain mengatakan: “Betapa senangnya aku bahwa Woutje tidak merasa baik pagi ini, sungguh sebuah kelegaan dalam bermain sepak bola.”

Antusiasme ini bahkan melampaui pertandingan ini saja. “Dolberg JANGAN PERNAH DICADANGKAN LAGI,” seru seseorang dengan tegas, sementara yang lain menambahkan: “Jika dimanfaatkan dengan baik, dia adalah penyerang hebat untuk Ajax ini.” Ada pula yang berkata: “Bagaimana mungkin memilih Weghorst daripada Dolberg?”

Ada juga suara-suara yang lebih kritis: “Semua orang tahu bahwa Dolberg adalah pemain yang lebih baik, tapi dia hanya tampil bagus dalam lima pertandingan per musim.” Seseorang lain menambahkan: “Andai saja Dolberg bisa tampil seperti ini setiap pekan, bro.”