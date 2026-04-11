Para penggemar memberikan sinyal yang sangat jelas dan nyaring kepada Anthony Correia

FC Utrecht meraih kemenangan telak atas Telstar di kandang sendiri pada hari Sabtu. Pertandingan yang istimewa antara pelatih Ron Jans dan calon penggantinya Anthony Correia, yang secara garis besar telah mencapai kesepakatan untuk pindah ke Utrecht, dimenangkan oleh tim asal Utrecht berkat efisiensi yang mematikan. Gol terindah pada sore itu dicetak oleh Jesper Karlsson, yang mencetak gol dari jarak sangat jauh untuk memastikan skor akhir 4-1.

Dani de Wit kembali ke starting line-up FC Utrecht setelah menjalani skorsing, sementara Jochem Ritmeester van de Kamp untuk pertama kalinya sejak 4 Maret diperbolehkan memulai pertandingan sejak kick-off. Gelandang yang terakhir disebutkan, yang dipinjamkan oleh Almere City FC ke Telstar, secara tegas dikaitkan dengan kepindahan ke FC Utrecht pada musim panas mendatang

Di lapangan, Telstar kemudian memulai dengan sangat kuat dan mendapatkan dua peluang besar sejak awal melalui Patrick Brouwer dan Emmanuel Owusu, namun kiper Vasilis Barkas berhasil menyelamatkan timnya. Utrecht terlihat kesulitan menghadapi fase awal permainan tim tamu.

Namun, tim tuan rumah berhasil unggul setelah sepuluh menit. Dari tendangan sudut, bola disundul oleh Dani de Wit, yang kemudian diselesaikan oleh Matisse Didden dari jarak dekat. Hal ini sedikit mengubah alur permainan, meskipun kualitas permainan kedua tim tetap naik-turun.

Di sisa babak pertama, tidak banyak hal yang menonjol terjadi. Utrecht mencoba menciptakan ancaman melalui Ángel Alarcón dan Yoann Cathline, namun peluang besar tetap tidak muncul.

Setelah istirahat, Telstar kembali tampil baik dan secara tegas mengincar serangan. Hal itu berujung pada gol penyama kedudukan pada menit ke-58, ketika Danny Bakker melepaskan tendangan jarak jauh dan berkat perubahan arah di tengah jalan, Barkas tak berdaya: 1-1.

Namun, Telstar tak bisa lama menikmati kedudukan imbang tersebut. Tiga menit kemudian, Utrecht kembali memimpin lewat Gjivai Zechiël, yang melepaskan tendangan jarak jauh yang indah. Gol tersebut mungkin diawali oleh pelanggaran, tetapi wasit Danny Makkelie dan VAR tidak mengambil tindakan, yang memicu kemarahan tim tamu.

Di menit-menit akhir, Utrecht memastikan kemenangan mereka. Artem Stepanov lolos ke hadapan Ronald Koeman junior, yang menerima tendangan striker FC Utrecht itu tepat di wajahnya, kemudian Dani de Wit dengan sigap menyambar bola rebound dan mencetak gol ketiga untuk mengubah skor menjadi 3-1.

Penonton FC Utrecht pun sudah mulai merayakan musim depan: "Correia milik kami, Correia milik olé olé," terdengar dari tribun Stadion Galgenwaard. Telstar masih mencoba menekan di fase akhir, tetapi harus menelan kekalahan 4-1 dari FC Utrecht di masa injury time. Sebuah tendangan melengkung dari Jesper Karlsson melalui tendangan bebas dari jarak sekitar empat puluh meter membuat Koeman junior tak berdaya.



