Para penggemar Liverpool sudah benar-benar muak dan bersuara keras-keras di Anfield

Para penggemar Liverpool telah secara tegas menyuarakan pendapat mereka mengenai kebijakan klub. Para pendukung setia, atau yang dikenal sebagai ‘The Kop’, memutuskan untuk tidak memasang spanduk pada Sabtu malam menjelang pertandingan melawan Fulham.

Di mana para pendukung fanatik Liverpool biasanya menunjukkan dukungan mereka dengan banyak bendera dan spanduk, hal itu tidak terjadi pada Sabtu malam.





Alasannya adalah kenaikan harga tiket di Anfield. Para penggemar menganggap kenaikan harga tiket Liverpool sebagai hal yang tidak masuk akal.

Di akhir babak pertama, para penggemar juga memperlihatkan spanduk dengan pesan yang sama: ‘No to ticket price increase’, demikian tertulis di sana.

Liverpool, bagaimanapun, tidak terlalu terpengaruh oleh ketiadaan spanduk tersebut. Tim asuhan Arne Slot sudah unggul 2-0 saat jeda. Gol-gol tersebut dicetak oleh Rio dan Mohamed Salah.