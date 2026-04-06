Para penggemar Liverpool membuat Alonso terlibat dalam masalah keluarga

Pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso, mantan pelatih Real Madrid, mengalami situasi yang memalukan di tengah-tengah keluarganya setelah dikejar-kejar oleh para pendukung Liverpool.

Xabi Alonso semakin dekat untuk mengambil alih jabatan pelatih Liverpool pada musim depan, setelah hasil tim memburuk di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Arne Slot.

Chabi Alonso sebenarnya sudah diminati Liverpool sebelum kedatangan Slot, namun ia memilih untuk tetap bertahan satu musim lagi bersama Bayer Leverkusen sebelum memutuskan untuk menjalani pengalaman singkat bersama Real Madrid, yang berakhir dengan pemecatannya.

Laporan menyebutkan bahwa ada kesepakatan lisan antara Alonso dan manajemen Liverpool untuk memimpin The Reds mulai musim panas mendatang, dan hal ini akan diumumkan setelah musim ini berakhir.

Nagura Aramburu, istri Alonso, terpaksa menutup kolom komentar di postingan Instagram-nya karena banyaknya permintaan yang diterimanya dari para penggemar Liverpool agar Xabi setuju melatih The Reds pada musim depan.

Perlu diingat bahwa Liverpool musim ini telah tersingkir dari persaingan gelar Liga Premier Inggris, serta tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Piala FA, dan kini berupaya mempertahankan peluangnya untuk meraih gelar Liga Champions.



