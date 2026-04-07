Para pendukung Wydad sangat marah... dan Carteron: Ini sulit diterima

Wydad Casablanca gagal mengatasi krisis domestiknya, setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Difaâ Hassani Jdidi dalam pertandingan tunda putaran ke-11 Liga Maroko. Hasil ini memicu kekecewaan pelatih asal Prancis, Patrice Carteron, serta kemarahan para pendukung tim Merah.

Wydad, yang sedang mencari kemenangan untuk memulihkan kepercayaan diri setelah kekalahan terakhirnya dari Fath Union Sport, unggul pada menit ke-34 melalui Ramiro Faca, sebelum memberikan tendangan penalti pada menit ke-79 yang dieksekusi oleh Moaz Moshtanem menjadi gol penyama kedudukan untuk tim Dakhali, sehingga Wydad kehilangan dua poin berharga dalam persaingan perebutan gelar.

"Kesalahan kami membuat kami kehilangan hasil"

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Carteron tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan para pemainnya, menegaskan bahwa tim "gagal memanfaatkan keunggulan mereka", dan bahwa kesalahan individu menjadi penyebab hilangnya kemenangan.

Pelatih asal Prancis itu berkata: "Saya sangat marah; karena kami menyadari bahwa kami kurang percaya diri, tetapi kami berhasil membuka skor, dan tugas kami setelah itu adalah menghindari kesalahan."

Dia menambahkan, "Kami memberikan gol kepada tim yang tidak menciptakan peluang apa pun di babak kedua, dan ini sulit diterima. Kami telah melakukan yang terberat, tetapi kami tidak mampu mencetak gol kedua meskipun ada peluang yang tersedia, yang memungkinkan lawan untuk menyamakan kedudukan."

Dia melanjutkan, "Kami sedang melewati masa sulit, tetapi pada saat-saat seperti ini kami harus mencari lebih dalam diri kami dan berusaha lebih keras, dan itulah pesan yang saya sampaikan kepada para pemain."

Kemarahan suporter

Di sisi lain, para pendukung Wydad mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap hasil tersebut, menganggap bahwa tim "kehilangan jati dirinya" dalam pertandingan-pertandingan terakhir, dan bahwa para pemain bertanggung jawab atas penurunan performa dan hasil yang jelas.

Sebagian besar pendukung berpendapat bahwa hasil imbang melawan Difaâ El Jadida merupakan kelanjutan dari serangkaian hasil negatif, dan menuntut staf pelatih serta para pemain untuk memberikan "reaksi yang kuat" guna mengembalikan prestise tim di kompetisi ini.

