Para pendukung Liverpool secara massal menentang Arne Slot pada menit ke-67

Para penggemar Liverpool tidak puas dengan jalannya pertandingan Liverpool melawan Chelsea pada Sabtu sore. Tidak hanya penampilan tim tuan rumah yang mengecewakan, keputusan yang diambil Arne Slot pun benar-benar memicu kemarahan.

The Reds memulai pertandingan dengan baik berkat gol indah dari Ryan Gravenberch, tetapi setelah itu semuanya berantakan. Para penggemar di Anfield mulai menggerutu di pertengahan babak pertama dan sama sekali tidak puas dengan permainan tim asuhan Slot.

Setelah skor imbang 1-1 oleh Enzo Fernández, situasi tidak membaik, tetapi pada menit ke-67 para penggemar melontarkan sorakan protes massal. Slot memutuskan untuk mengganti Rio Ngumoha dengan Alexander Isak, dan para penggemar jelas tidak setuju dengan hal itu.

Ngumoha yang berusia tujuh belas tahun adalah salah satu dari sedikit pemain yang menonjol di Anfield pada Sabtu sore itu. Dia juga memberikan assist untuk gol Gravenberch. Pergantian pemain tersebut pun membuat Slot mendapat sorakan yang menyakitkan, setelah itu para penggemar bersorak 'Rio' secara massal.