Para pemain tim nasional Saudi menolak kepergian Renard

Ada keraguan mengenai kelanjutan karier pelatih asal Prancis, Hervé Renard, bersama tim nasional Saudi Arabia dalam waktu dekat.

Timnas Saudi kalah dalam dua laga persahabatan melawan Mesir dan Serbia selama jeda internasional pada bulan Maret lalu.

Semakin banyak suara yang menuntut agar Renard segera meninggalkan tim nasional Saudi, sebelum dimulainya putaran final Piala Dunia 2026.

Di saat yang sama, Renard menerima tawaran dari Federasi Sepak Bola Ghana untuk melatih tim nasional utama, yang juga akan berpartisipasi di Piala Dunia.

Namun, surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" menegaskan bahwa Renard menolak melatih timnas Ghana, mengingat ia terikat kontrak dengan timnas Saudi.

Sumber-sumber khusus Al-Sharq Al-Awsat menyebutkan bahwa para pemain timnas Saudi menolak kepergian Renard.

Surat kabar tersebut menambahkan, "Renard sangat dihormati di ruang ganti timnas Saudi."

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi menolak untuk mengambil risiko teknis yang tidak terukur, sehingga mereka tetap mempertahankan pelatih asal Prancis tersebut.

Timnas Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde.

