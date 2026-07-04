Para pemain Brasil mengejutkan Vinícius dengan sorakan cemoohan

Para pemain tim nasional Brasil menyambut rekan setim mereka, Vinícius Júnior, dengan tepuk tangan dan siulan cemoohan, setelah ia menjadi yang terakhir tiba di sesi latihan yang digelar hari Sabtu ini sebagai persiapan menghadapi Norwegia.

Timnas Brasil sedang bersiap menghadapi Norwegia, besok Minggu, di babak 16 besar Piala Dunia.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Vinícius memasuki lapangan latihan, saat semua pemain sudah berkumpul di sekitar pelatih Carlo Ancelotti untuk mendengarkan instruksinya.

Ketika para pemain melihat pemain bernomor punggung 7 di timnas Brasil itu, sebagian dari mereka memilih untuk bertepuk tangan, sementara yang lain bersiul sebagai candaan, di tengah suasana yang dipenuhi tawa.

Segera setelah itu, Ancelotti menyampaikan pidato yang lebih panjang dari biasanya, sambil menggerakkan tangan kanannya saat berbicara, sedangkan tangan kirinya diletakkan di pinggangnya, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita EFE.

Sebanyak 22 pemain lapangan serta tiga penjaga gawang ikut serta dalam sesi latihan hari Sabtu.

Satu-satunya yang absen adalah Lucas Paquetá, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera otot paha belakang kiri yang dialaminya selama pertandingan babak 32 besar.

Salah satu momen lucu lainnya yang terjadi dalam sesi latihan tersebut—yang merupakan sesi terakhir sebelum menghadapi Norwegia—adalah kedatangan Danilo, Gabriel Magalhães, Neymar, Raphinha, dan Marquinhos ke lapangan dengan menaiki mobil golf.