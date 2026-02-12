Panggilan Irlandia: Lirik, video, dan makna lagu kebangsaan rugby Irlandia

Tim rugby Irlandia telah menjadi salah satu tim paling kompetitif di dunia rugby selama bertahun-tahun, dengan pemain-pemain bintang seperti Brian O'Driscoll, Paul O'Connell, dan Ronan O'Gara semua mengenakan jersey hijau ikonik.

Sebelum pertandingan, lagu kebangsaan "Ireland's Call" memompa semangat para pemain dan penggemar, siap untuk bertarung.

Di sini, GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui, termasuk lirik lengkap, video, siapa yang menuliskannya, dan makna lagu tersebut.

Apa lirik lagu "Ireland's Call"?

Versi ringkas "Ireland's Call" dinyanyikan sebelum pertandingan rugby Irlandia, dengan bait pertama diikuti oleh dua kali pengulangan chorus. Anda dapat melihat lirik versi tersebut di bawah ini.

Datanglah hari dan datanglah jam,

Datanglah kekuatan dan kemuliaan,

Kami datang untuk menjawab panggilan negara kami

Dari empat provinsi bangga Irlandia

Ireland, Ireland!

Bersama-sama berdiri tegak,

Bahu membahu,

Kami akan menjawab panggilan Irlandia!

Irlandia, Irlandia!

Bersama-sama berdiri tegak,

Bahu membahu,

Kita akan menjawab panggilan Irlandia!

Kami akan menjawab panggilan Irlandia!

Lirik panggilan Irlandia secara lengkap

Datanglah hari dan datanglah jam,

Datanglah kekuatan dan kemuliaan,

Kami datang untuk menjawab panggilan tanah air kami,

Dari empat provinsi bangga Irlandia

Paduan Suara

Ireland, Ireland!

Bersama-sama tegak berdiri

Bahu membahu

Kita akan menjawab panggilan Irlandia!

Dari lembah-lembah megah Antrim

Dari bukit-bukit berbatu Galway

Dari tembok Limerick dan Teluk Dublin

Dari empat provinsi bangga Irlandia

(Reff)

Hati baja dan kepala yang tak pernah tunduk

Berjanji takkan pernah patah

Kami akan berjuang, hingga tak mampu berjuang lagi,

Untuk empat provinsi bangga Irlandia.

Lirik lengkap "Ireland's Call" (versi Celtic Thunder)

Irlandia, Irlandia

Bersama-sama, kita berdiri seperti saudara,

Satu untuk semua dan semua bersama-sama,

Kita akan tetap bersatu melalui hari-hari gelap,

Dan kita akan tak terkalahkan selamanya.

(Reff)

Ireland, Ireland,

Bersama-sama tegak berdiri,

Bahu membahu,

Kita akan menjawab panggilan Irlandia!

Ketika hari dan jamnya tiba,

Beberapa akan hidup dalam lagu dan cerita,

Kita dilahirkan untuk mengikuti bintang penuntun kita,

Dan untuk menghadapi takdir kita dengan kebanggaan.

(Reff)

Hati baja dan kepala yang tak pernah tunduk,

Berjanji takkan pernah patah,

Kami akan berjuang hingga tak mampu berjuang lagi

Sampai requiem terakhir kami diucapkan.

(Reff x 2)

Apa arti dari Ireland's Call?

Lirik "Ireland's Call" berusaha menggambarkan persatuan rakyat Irlandia melalui masa-masa sulit dan cobaan.

Sementara versi singkat yang digunakan oleh tim rugby menekankan kebersamaan tim yang berasal dari "empat provinsi bangga Irlandia" untuk menjawab panggilan negara di lapangan, versi yang lebih panjang, seperti yang dinyanyikan oleh grup seperti Celtic Thunder, mencakup detail yang lebih banyak.

Karakter rakyat Irlandia digambarkan sebagai tangguh dan pemberani, dengan lirik seperti "kami akan tak terkalahkan selamanya" dan "kami akan berjuang hingga tak mampu berjuang lagi" menekankan penolakan untuk menyerah pada "masa-masa gelap".

Siapa yang menulis Ireland's Call?

Phil Coulter ditugaskan oleh Irish Rugby Football Union (IRFU) untuk menulis lagu kebangsaan olahraga untuk Irlandia menjelang Piala Dunia Rugby 1995, dan Ireland's Call adalah hasil dari tugas tersebut.

Coulter, seorang musisi, komposer, dan produser asal Derry, ditugaskan untuk menulis lagu yang menggabungkan semua tradisi di Irlandia, guna mencerminkan sifat tim yang mencakup seluruh Irlandia, termasuk Irlandia Utara dan Republik Irlandia.

IRFU pertama kali menghubungi Coulter pada tahun 1987, didorong oleh gagasan bahwa sebuah lagu yang menekankan persatuan rakyat diperlukan di tengah pembagian politik di Irlandia akibat The Troubles.

"Anda mendapatkan kepuasan yang berbeda dari lagu-lagu yang Anda tulis," kata Coulter kepada RTE pada tahun 2023. "Menyenangkan mendapatkan posisi nomor satu di chart atau menjual sejuta rekaman, atau lagu Anda direkam oleh Elvis Presley, atau memenangkan Eurovision.

"Tapi mendengar seluruh Lansdowne Road menyanyikan lagu saya, hal itu tidak bisa diukur dengan jumlah rekaman yang terjual atau posisi di chart."

Apakah tim rugby Irlandia memiliki dua lagu kebangsaan?

Tim rugby Irlandia cukup unik di dunia rugby karena kadang-kadang memainkan dua lagu kebangsaan sebelum pertandingan.

Di kandang, di Dublin, tim memiliki dua lagu kebangsaan - Amhran na bhFiann, yang merupakan lagu kebangsaan resmi Irlandia, diikuti oleh Ireland's Call.

Kedua lagu kebangsaan hanya dimainkan selama pertandingan yang digelar di Dublin, sementara Ireland's Call digunakan sendiri untuk pertandingan tandang dan turnamen di luar Irlandia.

Apakah tim sepak bola Republik Irlandia menggunakan Ireland's Call?

Tim sepak bola nasional Republik Irlandia tidak menggunakan Ireland's Call. Lagu kebangsaan yang dimainkan sebelum pertandingan sepak bola Irlandia adalah Amhran na bhFiann.

Tim sepak bola Irlandia Utara juga tidak menggunakan "Ireland's Call". Faktanya, tim tersebut tidak memiliki lagu kebangsaan olahraga khusus, berbeda dengan Skotlandia dan Wales, dan menggunakan "God Save the King" sebagai lagu kebangsaan mereka.

