Panduan & Jadwal Lengkap International Champions Cup 2019

Simak jadwal dan informasi lengkap seputar International Champions Cup (ICC) 2019 di sini!

Kapan ICC 2019 Digelar?

International Champions Cup (ICC) akan kembali berlangsung tahun ini. Turnamen pramusim bergengsi ini akan mulai digelar pada 16 Juli hingga 10 Agustus mendatang. ICC 2019 merupakan edisi ketujuh turnamen ini.

Kendati hanya bertajuk laga persahabatan antarklub, turnamen ini sukses menarik perhatian jutaan penonton dari seluruh dunia. Tidak heran apabila perhelatan ajang ini terus mengalami ekspansi, dari yang tadinya hanya digelar di Amerika Serikat, kini sudah merambah ke negara-negara Eropa dan Asia.

Untuk ICC 2019, terdapat 16 kota penyelenggara dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Singapura. Jumlah ini memang tidak sebanyak ICC 2018 (23 kota), tapi diprediksi tidak menyurutkan minat fans sepakbola untuk menyaksikan ajang ini.

Para Peserta & Format Turnamen

ICC 2019 akan diikuti oleh 12 peserta di seluruh dunia, yang terdiri dari 11 klub top Eropa dan satu klub Meksiko, yakni Chivas Guadalajara yang akan menjalani debutnya di ajang ini.

Jadwal dan tempat untuk setiap duel sudah ditentukan. Total, bakal ada 18 pertandingan yang digelar di enam negara berbeda (Amerika Serikat, Inggris, , Swedia, Tiongkok, Singapura).

Setiap tim akan memainkan tiga pertandingan dan semuanya akan dihitung dalam sebuah klasemen tunggal. Tim yang mengumpulkan poin terbanyak berhak menyandang status juara.

Jadwal ICC 2019

Fiorentina vs Guadalajara

Rabu, 17 Juli 2019 | 08:00 WIB

SeatGeek Stadium, Bridgeview, AS

Arsenal vs Bayern Munich

Kamis, 18 Juli 2019 | 10:00 WIB

Dignity Health Sports Park, Carson, AS

Manchester United vs AC Milan

Sabtu, 20 Juli 2019 | 18:30 WIB

National Stadium, Kallang, Singapura

Benfica vs Guadalajara

Minggu, 21 Juli 2019 | 03:00 WIB

Levi's Stadium, Santa Clara, AS

Arsenal vs Fiorentina

Minggu, 21 Juli 2019 | 03:00 WIB

Bank of America Stadium, Charlotte, AS

Bayern Munich vs Real Madrid

Minggu, 21 Juli 2019 | 03:00 WIB

NRG Stadium, Houston, AS

Juventus vs Tottenham Hotspur

Minggu, 21 Juli 2019 | 18:30 WIB

National Stadium, Kallang, Singapura

Real Madrid vs Arsenal

Rabu, 24 Juli 2019 | 06:00 WIB

FedExField, Landover, AS

Bayern Munich vs AC Milan

Rabu, 24 Juli 2019 | 08:00 WIB

Children's Mercy Park, Kansas City, AS

Guadalajara vs Atletico Madrid

Rabu, 24 Juli 2019 | 08:00 WIB

Globe Life Park, Arlington, AS

Juventus vs Inter Milan

Rabu, 24 Juli 2019 | 18:30 WIB

Nanjing Olympic Sports Centre, Tiongkok

Fiorentina vs Benfica

Kamis, 25 Juli 2019 | 07:00 WIB

Red Bull Arena, Harrison, AS

Tottenham Hotspur vs Manchester United

Kamis, 25 Juli 2019 | 18:30 WIB

Hongkou Football Stadium, Tiongkok

Real Madrid vs Atletico Madrid

Sabtu, 27 Juli 2019 | 06:30 WIB

MetLife Stadium, East Rutherford, AS

AC Milan vs Benfica

Senin, 29 Juli 2019 | 02:00 WIB

Gillette Stadium, Foxborough, AS

Manchester United vs AC Milan

Sabtu, 3 Agustus 2019 | 23:30 WIB

Principality Stadium, Cardiff, Wales

Tottenham Hotspur vs Inter Milan

Minggu, 4 Agustus 2019 | 21:00 WIB

Tottenham Hotspur Stadium, London, Inggris

Atletico Madrid vs Juventus

Sabtu, 10 Agustus 2019 | 23:00 WIB

Friends Arena, Stockholm, Swedia



Siaran Televisi

TVRI memastikan akan menayangkan seluruh pertandingan ICC 2019 untuk penayangan di wilayah Indonesia.

Jadwal kick-off sesuai Waktu Indonesia Barat (WIB) bisa disimak dalam bagan jadwal di atas.