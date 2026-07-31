Cole Palmer, bintang klub Inggris Chelsea, mengungkapkan momen lucu yang dialaminya saat menonton laga timnas negaranya di Piala Dunia 2026 setelah dirinya dicoret dari skuad final. Ia mengakui tertidur di sela-sela jeda babak pertama pada pertandingan epik yang berakhir dengan kemenangan Inggris atas Meksiko 3-2 di babak 16 besar.

Palmer yang berusia 24 tahun berkata, dalam tur pramusim Chelsea untuk musim baru di Australia, dengan pernyataan yang mengundang tawa hadirin dalam konferensi pers: "Ya, saya menonton pertandingan itu, tapi saya tertidur di babak pertama," merujuk pada laga yang dimulai pukul dua dini hari waktu Greenwich setelah ditunda selama satu jam akibat badai.

Pencoretan yang mengejutkan

Sang playmaker Chelsea menjadi salah satu nama paling menonjol yang pencoretannya oleh pelatih Thomas Tuchel dari skuad berisi 26 pemain untuk tampil di turnamen yang digelar di Amerika Utara itu mengejutkan banyak pihak, meski penampilannya bersama klubnya sangat impresif.

Palmer menjelaskan bahwa mengikuti pertandingan dari kejauhan merupakan tantangan tersendiri, dengan mengatakan: "Jelas saya berada jauh, dan waktunya sedikit gila di Amerika, jadi hal itu agak sulit, tapi saya benar-benar menonton pertandingan-pertandingan itu."

Meski tertidur selama babak pertama, Palmer melewatkan menyaksikan apa yang dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesar Inggris dalam sejarah Piala Dunia, ketika Tiga Singa meraih kemenangan penuh keberanian dengan sepuluh pemain atas Meksiko di kandangnya, Stadion Azteca yang tersohor.

Pencoretan menjadi pemantik balas dendam

Pemain Inggris itu tidak menyembunyikan bahwa pencoretannya dari Piala Dunia akan menjadi motivasi kuat baginya pada musim mendatang, seraya menegaskan bahwa ia akan memanfaatkan pengalaman pahit ini sebagai dorongan tambahan untuk membuktikan kelayakannya.

Ia berkata dengan nada tegas: "Tentu saja, jika seseorang memberitahumu bahwa kamu tidak cukup bagus untuk masuk ke dalam skuad, kamu akan berusaha lebih keras," dalam pesan yang jelas kepada Tuchel dan tim pelatih timnas Inggris.

Perlu dicatat bahwa pencoretan Palmer memberinya sedikit waktu yang sangat ia butuhkan untuk beristirahat dan pulih setelah musim 2025-26 yang panjang, yang selama itu ia mengalami sejumlah cedera yang memengaruhi kondisi fisiknya.

Persiapan musim baru di bawah asuhan Xabi

Palmer kini tengah bersiap menghadapi musim baru di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso, di Chelsea, yang akan menghadapi rival tradisionalnya Tottenham dalam pertandingan persahabatan pada Sabtu mendatang sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim baru.