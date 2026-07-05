Palmer: Menonton Piala Dunia? Saya menikmati liburan musim panas

Tampaknya Cole Palmer, bintang Chelsea, masih merasa sangat kecewa setelah namanya tidak masuk dalam skuad Tim Nasional Inggris yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Palmer memainkan peran penting di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel selama kampanye kualifikasi Piala Dunia, dan menjadi starter dalam pertandingan persahabatan terakhir Inggris melawan Jepang sebelum pengumuman skuad The Three Lions bulan lalu.

Musim yang mengecewakan bagi Chelsea pada akhirnya menyebabkan pemain berusia 24 tahun itu tidak masuk skuad, dan ia menjadi salah satu dari sejumlah pemain ternama yang tidak masuk dalam daftar skuad Inggris.

Timnas Inggris bersiap menghadapi laga yang penuh risiko melawan Meksiko, Senin dini hari, di babak 16 besar Piala Dunia.

Dalam wawancara dengan surat kabar The Times mengenai menonton Piala Dunia, Palmer mengatakan: “Saya menonton pertandingan setiap kali ada kesempatan. Saya menikmati liburan saya dan melakukan berbagai hal, tetapi ketika sedang santai, ya, jika ada pertandingan yang ditayangkan, saya akan menontonnya.”

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Metro”: “Tentu saja saya berharap bisa menjadi bagian dari tim; setiap pemain sepak bola ingin berada di Piala Dunia, tetapi itu adalah keputusan yang tidak bisa saya ubah dan merupakan keputusan yang sulit, apa pun alasannya.”

Dia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Tapi saya hanya berusaha menikmati liburan musim panas ini, musim panas pertama di mana saya benar-benar mendapat liburan.”











