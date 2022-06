Bantai Filipina, Palestina Bantu Kans Indonesia Lolos Piala Asia 2023

Kemenangan 4-0 Singa Kanaan, Selasa (14/6), tak hanya disambut baik oleh rakyat Palestina, tetapi juga oleh suporter Tim Garuda

Palestina sukses menggilas Filipina di partai penutup Grup B Kualifikasi Piala Asia 2023 Putaran Ketiga, Selasa (14/6) siang WIB, dan membuka lebar peluang bagi timnas Indonesia untuk lolos ke turnamen utama Piala Asia.

Singa Kanaan (julukan Palestina) sejatinya hanya membutuhkan hasil seri di pertandingan yang digelar di MFF Football Centre, Mongol, untuk memastikan diri sebagai pemuncak Grup B. Namun anak asuh Makram Daboub justru menang meyakinkan atas The Azkals dengan skor 4-0 sumbangan Saleh Chihadeh (31'), Tamer Seyam (42'), Mohammed Yameen (55'), sebelum disempurnakan oleh Mahmoud Abu Warda (72').

Hasil ini tidak cuma memastikan kelolosan Palestina ke Piala Asia sebagai juara Grup B, tetapi juga melegakan napas Indonesia yang kini menduduki peringkat kedua Grup A. Bagaimana bisa?

Bagaimana peluang Indonesia lolos Piala Asia?

Sebagai catatan, timnas Indonesia kalah 1-0 pada laga kedua Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 Putaran Ketiga, melawan Yordania, pada Minggu (12/6) dini hari WIB.

Meski belum tertutup sepenuhnya, situasi ini memperkecil kans Garuda lolos ke Piala Asia sehingga harus mengandalkan hasil laga lain untuk lolos, salah satunya pertandingan antara Palestina dan Filipina.

Sebagai informasi, saat ini timnas Indonesia dan 23 tim lain sedang memainkan Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023, yang total diikuti 24 tim dan hanya 11 yang akan dipastikan lolos ke putaran final.

Sebanyak 24 tim itu dibagi menjadi enam grup, dan tiap juara grup akan otomatis lolos, sementara lima tempat tersisa didapatkan oleh runner-up terbaik, yang berarti ada satu runner-up yang tak lolos ke Piala Asia.

Sampai saat ini, penghuni Grup A sudah memainkan dua pertandingan, dengan Indonesia bertengger di posisi dua klasemen, karena unggul head-to-head dari Kuwait -- yang juga punya tiga poin dari kemenangan mereka atas Nepal setelah sebelumnya dikalahkan Garuda 2-1, Rabu (8/6), di partai pertama.

Menimbang hasil grup lain, Indonesia untuk saat ini masih berstatus runner-up paling buncit karena kalah poin dan kalah selisih gol dari Malaysia.

Berikut klasemen sementara runner-up terbaik

1. Thailand 6 Poin, Selisih Gol +5

2. Kirgistan 6 Poin, SG +3

3. India 6 Poin, SG +3

4. Filipina 4 Poin, SG -3 sudah tiga kali berlaga

5. Malaysia 3 Poin, SG +1

6. Timnas Indonesia 3 Poin, SG 0

Palestina bantu Indonesia lolos Piala Asia?

Salah satu skenario kelolosan Indonesia ke Piala Asia 2023 paling sederhana adalah sebagai juara Grup A, yakni dengan menang melawan Nepal dan Kuwait mengalahkan Yordania dengan skor 1-0 di partai pamungkas.

Namun Yordania bakal memastikan diri sebagai juara grup jika mengalahkan Kuwait, dan di situasi tersebut Indonesia bisa merebut peringkat kedua dengan hasil imbang atau kemenangan atas Nepal, berdasarkan 10 faktor penentu klasemen (tiebreaker) yang akan disajikan di bagian bawah artikel.

Mengingat sulitnya menyalip Thailand, India, dan Kirgistan di klasemen runner-up karena jarak selisih gol yang besar, peluang kelolosan Indonesia terletak di laga Malaysia vs Bangladesh, Turkmenistan vs Bahrain (keduanya Grup E), serta Palestina vs Filipina (Grup B).

Berikut skenario Indonesia lolos Piala Asia 2023:

1. Kini, dengan Palestina membantai Filipina empat gol tanpa balas, Indonesia lolos jika menang atau imbang lawan Nepal, sementara Kuwait gagal mengalahkan Yordania dengan skor berapa pun.

2. Semisal Kuwait mengalahkan Yordania skor 1-0 dan Indonesia menang atas Nepal, maka pasukan Shin Tae-yong bakal lolos sebagai juara Grup A.

Faktor penentu peringkat klasemen (tiebreaker)

1. Poin dalam pertandingan head-to-head antara tim dengan poin yang sama.

2. Selisih gol dalam pertandingan head-to-head antara tim dengan poin yang sama.

3. Gol yang dicetak dalam pertandingan head-to-head antara tim dengan poin yang sama.

4. Gol tandang dicetak dalam pertandingan head-to-head di antara tim dengan poin yang sama. Tak berlaku karena laga digelar di satu tempat tersentralisasi.

5. Jika lebih dari dua tim punya poin yang sama, dan setelah menerapkan kriteria 1 hingga 3 masih sama, kriteria 1 hingga 3 diterapkan kembali khusus untuk tim-tim ini.

6. Selisih gol di semua pertandingan grup.

7. Gol yang dicetak di semua pertandingan grup.

8. Adu penalti jika hanya dua tim yang punya poin yang sama dan mereka bertemu di partai terakhir penyisihan grup.

9. Poin disiplin (kartu kuning = 1 poin, kartu merah akibat dua kartu kuning = 3 poin, kartu merah langsung = 3 poin, kartu kuning diikuti kartu merah langsung = 4 poin)

10. Undian.