Paket Combo Asia: Akses Streaming Sepakbola Dunia & Hiburan Asia Tanpa Batas

VISION+ resmi menggandeng platform hiburan iQIYI untuk meluncurkan paket langganan terbaru bertajuk “Combo Asia”, kolaborasi strategis yang membuka akses lebih luas bagi penggemar olahraga - khususnya sepakbola - untuk menikmati tayangan pertandingan dunia melalui satu layanan terintegrasi. Paket ini menjadi kabar baik bagi publik Indonesia yang ingin menikmati laga-laga bergengsi dari berbagai kompetisi elite secara sah dan berkualitas tinggi.

Dalam peluncuran yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, VISION+ menegaskan komitmennya melalui semangat 'Streaming The New Asia'. Yang menjadi sorotan utama bagi pecinta sepakbola adalah hadirnya VISION+ Premium Sports, yang kini dapat diakses melalui paket Combo Asia.

Di dalamnya, pengguna dapat menyaksikan Bundesliga secara eksklusif, sebuah keunggulan yang menjadikan VISION+ sebagai satu-satunya platform yang menayangkan kompetisi tertinggi Jerman tersebut di Indonesia. Tidak hanya itu, paket ini juga menghadirkan berbagai liga top Eropa lainnya - termasuk Liga Champions, Liga Europa, AFC Champions League Two dan kompetisi bergengsi lain - yang selama ini menjadi tontonan wajib para penikmat sepakbola global.

Kolaborasi dengan iQIYI menambah kekuatan paket ini, menghadirkan perpaduan konten olahraga kelas dunia dan hiburan Asia premium. Melalui “Combo Asia”, pelanggan mendapatkan akses ganda: laga sepakbola internasional dari VISION+ dan ribuan drama, film, anime, hingga variety show dari iQIYI. Pengguna juga tetap dapat menikmati channel TV nasional dan internasional, serta original series dari kedua platform, menghadirkan pengalaman streaming menyeluruh dalam satu ekosistem.

Deputy CEO VISION+ Clarissa Tanoesoedibjo menyebut kolaborasi ini sebagai milestone penting bagi VISION+. Ia menegaskan bahwa Combo Asia menghadirkan “pengalaman streaming yang lengkap” dengan memadukan kekuatan konten lokal, olahraga eksklusif, serta hiburan premium Asia. Dari sisi iQIYI, Dinesh Ratnam menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen mereka memperkuat kehadiran di Indonesia dengan konten yang semakin relevan secara lokal.

Paket Combo Asia tersedia seharga Rp65.000 per bulan (belum termasuk PPN) dan dapat dibeli melalui aplikasi VISION+ maupun iQIYI. Pelanggan Telkomsel mendapatkan harga khusus Rp62.613/bulan lengkap dengan bonus kuota 2GB.

Promo lebih hemat juga tersedia di Tokopedia lewat Special Slash Pricing, ditambah potongan ekstra 5% dengan kode COMBOASIA, yang membuat harga akhir menjadi Rp65.115 (termasuk PPN). Pengguna GoPay juga mendapatkan cashback Rp20.000 untuk pembelian melalui Google Play atau GoPay Games. Seluruh promo berlaku 26 November–26 Desember 2025.