Barcelona meraih kemenangan telak atas Valencia dengan skor 5-0 di Stadion Mestalla, sehingga menduduki puncak klasemen Liga Spanyol sendirian.

Barcelona memulai pertandingan dengan kuat di Stadion Mestalla, di tengah kemunduran yang jelas dari Valencia, dan tim asuhan Hansi Flick memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik, serta menerapkan gaya permainannya sejak awal.

Gol pertama datang hanya setelah 5 menit ketika Lamine Yamal menendang bola dengan cemerlang menggunakan bagian luar kakinya setelah umpan luar biasa dari Fermin Lopez.

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Dua menit kemudian, Yamal kembali mengirim bola ke gawang, tetapi gol tersebut dianulir oleh ruang teknologi video asisten wasit (VAR) setelah ditemukan kondisi offside saat peninjauan.

Meski demikian, mereka membutuhkan beberapa menit untuk menganulir gol tersebut, sesuatu yang mengejutkan mengingat salah satu fitur baru musim ini di Liga Spanyol, yaitu aturan offside semi-otomatis.

Pelatih asal Jerman itu menyatakan ketidakpuasannya kepada wasit keempat, karena awal permainan Barcelona yang gemilang terhenti secara tiba-tiba sementara mereka menunggu untuk mengetahui apakah ada offside atau tidak.

Offside diberikan kepada Lamine, hanya dengan selisih beberapa milimeter, meskipun mantan wasit Iturralde Gonzalez tidak memercayainya dalam siaran langsung program "Carrusel Deportivo" di radio "Cadena SER".

Ia berkata: "Ini sangat berdekatan, dan gambar yang kami miliki bukanlah yang terbaik. Yang tidak saya pahami adalah kami memiliki sistem otomatis untuk teknologi chip elektronik pada bola, dan waktu yang dibutuhkan tidak normal."

Namun, ia menunjukkan alasan keterlambatan wasit dalam menganulir gol tersebut: "Keterlambatan itu pasti disebabkan oleh gangguan pada sistem, dan mereka menggambar ulang garis secara manual; jika tidak, hal itu tidak masuk akal."

Ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Tetapi offside ini bagi mesin itu mudah, karena para pemainnya terpisah."

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