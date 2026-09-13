Pakar wasit mengakui: penalti Barcelona "tidak sah"

Iturralde González, analis wasit di surat kabar AS dan radio SER, menyampaikan pendapatnya soal penalti yang diperoleh Barcelona dalam laga melawan Levante, pada pekan kelima Liga Spanyol.

Barcelona mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas, hasil torehan Marc Casadó dan Lamine Yamal.

Pada menit ke-46, tepat di awal babak kedua, wasit González Esteban menunjuk titik penalti untuk Barcelona.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Yamal-lah yang menyebabkan penalti itu diberikan, setelah ia mengalami kontak dari Aïssa Mandi, dan Lamine sendiri yang mengeksekusi penalti tersebut dengan sukses.

Namun, Iturralde González tidak sependapat dengan keputusan wasit pertandingan, dan berkata, "Ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai penalti."

Analis wasit surat kabar AS itu menegaskan, "Dia menyepak bola dari bawah. Ini bukan penalti."

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