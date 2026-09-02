Owen Wijndal langsung hengkang dari Ajax, demikian dilaporkan Voetbal International. Bek kiri berusia 26 tahun itu sudah tidak lagi memiliki prospek mendapat waktu bermain, sehingga kedua pihak memutuskan untuk berpisah. Ke mana ia akan melanjutkan kariernya, masih belum diketahui.

Wijndal masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di Johan Cruijff ArenA. Dengan mengakhiri kontraknya secara langsung, Ajax membuka ruang dalam struktur gaji.

Klub Amsterdam itu mendatangkan dua bek kiri baru pada musim panas ini: Caio Henrique dan Jofre Torrents. Henrique dalam beberapa pekan terakhir tampak sudah menyalip Wijndal dalam urutan pilihan, sesuatu yang sejak akhir pekan lalu juga tampaknya berlaku untuk Torrents.

Pemain Spanyol berusia 19 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Telstar (menang 4-0). Wijndal duduk di bangku cadangan sepanjang laga.

Kedua pihak dalam periode terakhir berbicara satu sama lain dengan harapan menemukan solusi. Solusi itu kini sudah ditemukan: Wijndal dan Ajax langsung berpisah. Pada Rabu, bek kiri itu berpamitan kepada rekan-rekan setimnya.

Ajax merekrut Wijndal dari AZ pada 2022 dengan nilai sekitar sepuluh juta euro. Pada musim 2023/24, ia dipinjamkan selama satu musim ke Royal Antwerp FC.

Pada akhirnya, pemain kelahiran Zaandam itu mencatatkan 77 pertandingan resmi untuk Ajax. Dalam periode itu, ia menorehkan 3 gol dan 7 assist.