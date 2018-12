Ousmane Dembele Sudah Minta Maaf Di Hadapan Tim

Tottenham Hostspur berhasil mengunci satu tempat di babak 16 besar Liga Champions setelah menahan imbang tuan rumah Barcelona 1-1 di Camp Nou. Ousmane Dembele sempat membawa Blaugrana unggul cepat, namun Lucas Moura menjadi penyelamat Spurs dengan golnya menjelang akhir pertandingan. #barcelona #tottenham #ucl #matchdaygoal

