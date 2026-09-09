Ousmane Dembélé dan Ferran Torres bersinar saat Paris Saint-Germain mencetak enam gol

Paris Saint-Germain pada Rabu meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini tanpa kesulitan berarti. Sang juara bertahan terlalu kuat bagi Slovan Bratislava dengan skor telak 6-1 di Parc des Princes. Ferran Torres tampil gemilang dengan hattrick, sementara Ousmane Dembélé mencetak dua gol pertama.

PSG hanya membutuhkan sedikit lebih dari seperempat jam untuk membuka skor. Tembakan keras Nuno Mendes membentur tiang, tetapi Dembélé berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola rebound ke sudut dekat: 1-0.

Gol 2-0 menyusul tidak lama kemudian. PSG meningkatkan tekanan di area pertahanan Slovan dan langsung merebut kembali penguasaan bola. Dro Fernández menemukan Dembélé, yang menanduk bola masuk di tiang jauh: 2-0.

Pada gol 3-0, Dembélé kembali memainkan peran krusial. Sang penyerang memberi umpan terukur ke jalur lari Ferran, yang muncul di tiang dekat dan melepaskan sepakan yang berbuah gol.

Dua menit setelah jeda, gol 4-0 juga tercipta di ibu kota Prancis. Maghnes Akliouche melesat melintasi lapangan dengan dribel yang brilian, sebelum mengoper kepada Ferran. Juara dunia itu melepaskan sepakan melengkung akurat dari tepi kotak penalti.

Sekitar sepuluh menit kemudian, Ferran menuntaskan hattrick-nya. Pemain Spanyol itu menerima bola dari sepak pojok Dembélé dan tidak mengenai bola dengan sempurna, tetapi cukup untuk mengarahkannya ke sudut dekat: 5-0.

Secara tak terduga, Slovan juga berhasil masuk ke papan skor. Suleiman Camara dengan mudah melewati Ilya Zabarnyi di garis belakang, lalu melepaskan tembakan keras indah ke sudut jauh untuk mengubah skor menjadi 5-1.

Hampir seketika setelah itu, mantan pemain Ajax Mika Godts masuk ke lapangan dan pemain Belgia itu nyaris mencetak gol pertamanya di Prancis, andaikan saja upayanya tidak melenceng tipis ke samping.

Pada fase akhir laga, gol keenam tim Prancis akhirnya tercipta. Pertahanan Slovakia membuang bola dengan sangat buruk dan membiarkan Fabián Ruiz memastikan skor akhir 6-1 lewat tembakan keras mendatar.



