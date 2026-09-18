Winger Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, menunjukkan kekesalannya yang mendalam terhadap perilaku kasar para lawannya di Liga Jerman, terutama pada pertandingan melawan Schalke, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol.

Menjelang laga melawan Union Berlin, salah satu tim paling kuat secara fisik di kompetisi ini, pada hari Jumat, pemain Prancis tersebut tak lagi menyembunyikan ketidakpuasannya, dan secara terbuka mengeluhkan kurangnya perlindungan yang memadai dari para wasit.

Meski rutin mencetak gol dan tetap dalam kondisi fisik yang baik, dengan telah mencetak 5 gol musim ini bersama Bayern Munich, Olise mengungkapkan rasa frustrasi yang kian meningkat akibat cara para pemain lawan memperlakukannya sejak awal musim.

Sepanjang enam pertandingan yang dijalani Bayern Munich di seluruh kompetisi, pemain internasional Prancis itu berulang kali menghampiri wasit, memintanya untuk lebih banyak turun tangan, sebagai ungkapan jelas dari habisnya kesabarannya terhadap benturan-benturan yang ia nilai terlalu keras dari para bek lawan.

Surat kabar L'Equipe memuat pernyataan Olise, yang berkata "Pada akhirnya saya akan babak belur" sebagai isyarat kekhawatirannya atas benturan-benturan keras yang terus ia alami.

Keluhan winger Bayern itu muncul di tengah situasi ketika ia terus-menerus menghadapi gaya bertahan yang mengandalkan benturan fisik keras, di mana ia menilai para wasit tidak cukup turun tangan untuk melindunginya dari benturan-benturan tersebut.

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