Oscar Gloukh (Ajax) kehilangan kendali, langsung mendapat hantaman keras, dan diganti

Pemain Ajax Oscar Gloukh tidak disukai di Albania pada Rabu malam. Gelandang berusia 22 tahun asal Israel itu mencetak gol penentu kemenangan di Tirana, lalu memprovokasi penonton tuan rumah.

Israel bertandang ke Albania untuk pertandingan persahabatan. Kedua negara tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia musim panas ini, namun pertandingan tetap berlangsung dengan intensitas tinggi.

Pada menit ke-73, Gloukh mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Setelah melakukan aksi yang apik, ia menendang bola secara diagonal ke sudut kanan bawah gawang.

Selanjutnya, Gloukh berlari melewati para pendukung Albania sambil meletakkan jari di mulutnya untuk meminta penonton diam. Pemain tersebut juga beberapa kali menepuk logo Israel dengan sengaja.

Para pemain Albania sama sekali tidak menyukai hal itu. Bek Lazio, Elseid Hysaj, menerjang Gloukh dan memukulnya dengan keras. Selain itu, benda-benda juga dilemparkan ke lapangan dari tribun penonton.

Setelah kedua pemain tersebut mendapat kartu kuning, pelatih nasional Gal Cohen menarik Gloukh, yang menjadi pemicu insiden, ke pinggir lapangan.

Namun, gelandang Ajax ini menutup musim dengan senyuman. Gloukh akan berlibur dengan perasaan senang sebagai penentu kemenangan.