Oscar García resmi hengkang dari Ajax mulai saat ini

Oscar García resmi meninggalkan Ajax mulai saat ini, demikian diumumkan klub tersebut pada hari Minggu melalui saluran resmi. Kontrak pelatih asal Spanyol itu semula berlaku hingga pertengahan 2027, namun kini telah diputus.

García ditunjuk sebagai pelatih Jong Ajax hampir segera setelah Jordi Cruijff dilantik sebagai direktur teknis di Ajax, namun tak lama kemudian ia dipromosikan.

Cruijff memutuskan untuk memecat pelatih sementara Fred Grim beberapa bulan sebelum akhir musim dan menggantikannya dengan García.

Di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol tersebut, Ajax finis di peringkat kelima VriendenLoterij Eredivisie dan kemudian berhasil memenangkan babak play-off untuk memperebutkan tiket ke babak kualifikasi Conference League.

Ajax menunjuk Míchel sebagai pelatih kepala awal bulan ini, sehingga nasib García sempat tidak jelas, namun kini sudah pasti bahwa ia akan hengkang. Pelatih kebugaran Enrique Sanz juga meninggalkan klub.