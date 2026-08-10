Opsi kedua: Vardy diincar untuk kembali ke Inggris

Klub West Ham memasukkan penyerang Inggris, Jamie Vardy, ke dalam daftar opsinya untuk merekrutnya guna memperkuat lini depan pada bursa transfer musim panas kali ini.

West Ham terdegradasi ke Championship setelah menempati peringkat ke-18 pada klasemen Liga Primer Inggris musim lalu.

Menurut surat kabar Inggris "Daily Mail", West Ham telah menanyakan tentang penyerang Inggris tersebut, yang kini berstatus pemain bebas, dan mungkin bergerak untuk merekrutnya jika upayanya mendatangkan Troy Parrott, penyerang klub Belanda AZ Alkmaar, gagal.

Vardy, yang berusia 39 tahun, tetap menjadi opsi menarik mengingat pengalamannya dan kemampuannya memberikan solusi ofensif yang efektif dari bangku cadangan.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Vardy bertekad untuk berhati-hati dalam menentukan langkah berikutnya, karena ada perasaan bahwa ia terburu-buru dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan keluarga untuk bergabung dengan klub Italia Cremonese tahun lalu, meski pengalaman tersebut bernilai.

Langkah ini menghidupkan kembali kemungkinan kembalinya Vardy ke Inggris, sesuatu yang sebenarnya telah ia pikirkan setelah meninggalkan Leicester City dan periode bermainnya di Italia.

Pengalamannya di Cremonese memungkinkannya mempertahankan level kompetitif meski timnya terdegradasi, di mana ia mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist di Liga Italia.