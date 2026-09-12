Ian Maatsen kemungkinan mengalami cedera serius pada Sabtu. Pemain yang sudah sekali memperkuat timnas Belanda itu ditarik keluar saat Aston Villa melawan Nottingham Forest (1-2) dan menurut manajer Unai Emery, ini bisa jadi cedera yang serius.

Pada menit ke-80, Maatsen mengalami nasib buruk setelah tekel liar dari James McAtee. Pemain Belanda itu terkapar sambil menahan sakit hebat di pergelangan kaki dan harus meninggalkan lapangan karena cedera.

Karena Emery sudah menghabiskan seluruh jatah pergantiannya, Villa mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain. Menjelang laga usai, sebagian karena itu, gol penentu 1-2 dari Igor Jesus pun bersarang. Hal itu membuat manajer asal Spanyol tersebut frustrasi.

“Cedera Maatsen adalah momen krusial, karena tekel itu keras. Kami memainkan lima belas menit terakhir dengan satu pemain lebih sedikit karena satu tekel,” ujarnya dalam konferensi pers.

Menurut Emery, intervensi VAR seharusnya dilakukan. “Saya pikir itu seharusnya kartu merah. Jika saya adalah VAR atau wasit, maka saya akan memberikan kartu merah,” nilainya.

Soal cedera Maatsen, belum ada kejelasan, tetapi menurut Emery situasinya tidak terlihat baik. “Saya belum yakin, tetapi menurut informasi yang saya miliki, dia mengalami cedera pergelangan kaki. Itu bisa memakan waktu sangat lama.”

Itu akan menjadi kabar yang sangat buruk bagi bek kiri tersebut, yang memulai musim baru dengan baik. Dengan pendekatan bermain menyerang dari pelatih timnas Xavi, Maatsen jelas masuk dalam radar skuad timnas Belanda, tetapi kini hal itu bisa saja sirna.