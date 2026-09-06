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Opini wasit: Barcelona yang "terzalimi" layak mendapatkan penalti

Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
LaLiga
Raphinha
Spanyol

Barcelona menghajar tuan rumah Valencia dengan skor telak lima gol tanpa balas, di Stadion Mestalla, pada pekan keempat perjalanan Liga Spanyol.

Lima gol Barca tercipta lewat sumbangan Lamine Yamal "dua gol", Fermin Lopez, Raphinha, dan Pedri.

Barcelona kini mengumpulkan 12 poin di puncak klasemen La Liga dengan nilai sempurna, sementara Valencia masih terpaku di dasar klasemen dengan satu poin. 

Di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-49, bintang Barcelona Raphinha terjatuh di dalam kotak penalti setelah bersinggungan dengan pemain Valencia, Mavo.

Akun "Archivo VAR" di platform "X", yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus kontroversial terkait wasit, mengatakan "teknologi video gagal memberikan hadiah penalti dalam laga Valencia melawan Barcelona".

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Akun itu melanjutkan "Mavo menyentuh bola dengan sentuhan ringan, dan setelah itu menjatuhkan Raphinha, yang telah menguasai bola".

Archivo VAR menegaskan "Ini penalti. Meskipun Mavo menyentuh bola, pelanggarannya menghalangi pemain asal Brasil itu untuk melanjutkan permainan".

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