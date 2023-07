Kapan Debut Andre Onana Untuk Manchester United Setelah Transfernya Dari Inter Milan Tuntas?

Andre Onana dilaporkan telah menandatangani kontraknya dengan Manchester United dan bisa melakukan debut melawan Arsenal.

Onana telah meneken kontrak Man Utd

Segera gabung dengan skuad untuk tur AS

Kemungkinan debut melawan Arsenal

APA YANG TERJADI? Menurut The Telegraph, kiper Kamerun itu siap terbang ke Amerika Serikat pada hari Kamis (20/7) setelah ia berhasil menyelesaikan tes medisnya di Carrington dan United telah setuju untuk membayar biaya transfer awalnya sebesar €51 juta, plus €4 juta sebagai tambahan kepada Inter Milan untuk jasanya. Klub telah bekerja keras untuk menyelesaikan proses visa yang diperlukan untuk mengunjungi AS sehingga dia dapat bergabung dengan rekan satu timnya secepat mungkin.

KAPAN DEBUT? Onana bahkan dapat menikmati menit pertamanya di United selama pertandingan persahabatan hari Minggu (23/7) melawan Arsenal di Stadion MetLife jika dia dianggap cukup fit untuk menjadi starter oleh staf medis. Sang penjaga gawang memiliki sedikit waktu untuk beristirahat karena ia telah berpergian sejak awal pekan ini untuk menyelesaikan kepindahannya yang sangat dinantikan ke tim Liga Primer.

NO.1 ANDALAN: Onana akan menjadi No. 1 baru di skuad United setelah David de Gea mengumumkan kepergiannya dari klub usai kontraknya habis. Dia sebelumnya bekerja dengan manajer Erik ten Hag selama masa tugasnya di Ajax di mana dia memenangkan beberapa gelar Eredivisie dan mencapai semi-final Liga Champions pada 2019.

APA SELANJUTNYA? Masih harus dilihat apakah Onana akan dimainkan melawan Arsenal pada akhir pekan ini oleh Ten Hag. Jika tidak, sang kiper akan mendapat kesempatan untuk mengenakan jersey United yang terkenal saat melawan Wrexham pada hari Rabu (26/7).