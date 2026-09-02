Dani Olmo, bintang Barcelona, menyampaikan pesan yang kuat terkait kasus Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, yang gagal mewujudkan mimpinya untuk bermain bersama Barca.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Olmo ditanya pada hari Rabu ini, dalam acara penghormatan yang digelar untuknya di Terrassa, setelah ia meraih gelar juara dunia bersama Spanyol, tentang cara Atletico memperlakukan Alvarez.

Pertanyaan itu berkaitan dengan pengalaman Olmo sendiri, yang meninggalkan Leipzig, meski kontraknya masih berlaku, demi mewujudkan mimpinya untuk bermain di Barcelona.

Pemain internasional Spanyol itu ditanya, apakah ia memahami sikap Atletico, setelah Julian juga menyatakan keinginannya untuk berganti klub, tetapi pada akhirnya ia tidak mampu melakukannya.

Dani Olmo tidak ragu untuk mengambil sikap yang jelas, ia berkata, "Saya tidak memahami itu. Pada akhirnya, kita semua memiliki mimpi kita masing-masing, dan Julian Alvarez memiliki mimpinya sendiri."

Ia melanjutkan, "Alvarez berjuang untuk itu dan tidak berhasil mewujudkannya. Tidak apa-apa, hidup terus berjalan."

Ucapan pemain internasional Spanyol itu merupakan kritik baru terhadap Atletico Madrid, di tengah kontroversi seputar situasi Julian Alvarez, di mana Olmo berpandangan bahwa sang penyerang berhak mengejar mimpinya, sembari mengisyaratkan bahwa ia tidak sependapat dengan cara klub Madrid itu menangani keinginan Alvarez untuk meninggalkan stadion Metropolitano.

Olmo juga ditanya tentang keputusan Joan Laporta, presiden Barcelona, untuk tidak menggelar acara penghormatan yang sedianya direncanakan bagi para pemainnya yang menjuarai Piala Dunia.

Pemain itu berkata, "Kami memahami dan menghormati bahwa Barcelona menilai waktunya belum tepat untuk menggelar acara penghormatan. Kami tahu bahwa klub sangat menghargai kami."

Ia menutup, "Piala Dunia sudah menjadi masa lalu. Sekarang kami berupaya meraih gelar Liga Champions Eropa."

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