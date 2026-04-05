Olmo: Martin tidak pantas diusir... dan pemain Atlético adalah buktinya

Pemain internasional Spanyol, Dani Olmo, gelandang serang Barcelona, menekankan pentingnya tiga poin yang diraih timnya saat menghadapi Atlético Madrid, melalui kemenangan 2-1 pada Sabtu kemarin di Stadion "Riazor Metropolitano", dalam pertandingan pekan ke-30 La Liga, dengan menilai bahwa mentalitas yang ditunjukkan para pemain menjadi kunci kebangkitan tim, serta mengubah ketertinggalan menjadi kemenangan.

Olmo mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Ini bukan pertama kalinya kami membalikkan keadaan. Kami tetap tenang, memaksakan ritme kami, dan bermain dengan gaya kami... Mereka mundur ke belakang, dan kami berhasil mencetak gol."

Mengenai klasemen La Liga, ia menambahkan: "Kami semakin menjauh di puncak klasemen (dari Real Madrid), selisihnya kini 7 poin, dan itu selisih yang penting.. Kami bergantung pada diri sendiri, tapi hal ini belum diputuskan.. Kami kini fokus pada pertandingan Rabu (melawan Atletico di Liga Champions) yang akan sangat penting, dan sangat berbeda."

Mengenai kondisi fisiknya dan pemanfaatannya secara taktis oleh pelatih Hansi Flick, Olmo mengatakan: "Saya merasa dalam kondisi baik dan nyaman.. Hansi mengenal saya dengan baik, dan tahu di mana saya bisa memberikan performa terbaik saya."

Mengenai insiden wasit yang melibatkan rekan setimnya, Gerard Martin, yang awalnya diberi kartu merah oleh wasit sebelum dicabut setelah tinjauan VAR, ia berkata: "Ada kontak yang jelas, tapi saya tidak berpikir itu cukup keras untuk layak mendapat kartu merah.. Pada akhirnya, Almeida (pemain Atletico), setelah sekitar 10 hingga 15 detik, berjalan dan tidak merasa sakit, jadi menurut saya keputusan itu tepat."