Pertandingan yang dipersembahkan Fermin Lopez, bintang Barcelona, menghadapi Valencia menegaskan tanpa keraguan sedikit pun betapa memukaunya awal musim ini yang dijalaninya.

Setelah dua gol yang dicetaknya ke gawang Elche dan golnya ke gawang Athletic Bilbao, pemain ini meledak di Stadion Mestalla dengan mencetak satu gol dan menciptakan dua gol, ditambah memberikan satu assist lagi pada gol Lamine Yamal yang dianulir, serta sebuah tembakan yang membentur tiang setelah rangkaian aksi individu yang memukau.

Fermin terlibat dalam hampir seluruh serangan berbahaya yang diciptakan Barcelona, membuktikan bahwa ia memulai musim dengan tekad kuat untuk menjadi elemen yang tak tergantikan dalam skema pelatih Hans Flick, hingga ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Valencia.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Fermin menambah catatannya menjadi tiga kali tampil sebagai starter, setelah sebelumnya berada di bangku cadangan saat melawan Rayo Vallecano, sehingga ia mencapai pencapaian menonjol dengan mengungguli Dani Olmo untuk saat ini dalam persaingan mengisi posisi pengatur serangan.

Berkat penampilan gemilangnya, kini ia membuat pelatih Hans Flick sangat sulit untuk mencoretnya dari susunan pemain, karena akan menjadi hal yang tak dapat diterima jika melepaskannya dalam kondisi levelnya saat ini, meski Dani Olmo juga menunjukkan kualitas tinggi dengan menciptakan dua gol hanya dalam sepuluh menit.

Memiliki kedua pemain ini merupakan keberuntungan besar bagi Flick, karena persaingan sengit di antara keduanya akan membawa keuntungan bagi Barcelona.

Awal musim yang memukau ini mengungkap kisah pribadi yang dialami sang pemain, di mana Fermin menjalani musim panas yang sangat rumit setelah dicoret dari Piala Dunia akibat cedera yang dideritanya di penghujung musim lalu setelah gelar Liga Spanyol dipastikan.

Fermin mengatakan: "Saya melewati masa yang sangat sulit, dan saya tidak bisa menonton pertandingan-pertandingan awal karena rasa sakit yang saya rasakan."

Sang pemain berjuang keras selama musim panas, untuk memulai musim ini dengan semangat besar dan level yang luar biasa.

Kilau ketajaman Fermin merentang lebih jauh dari intensitas serta kemampuannya menembus dan mencetak gol, di mana ia menonjol sebagai pengatur serangan yang istimewa dengan peningkatan nyata pada umpan akhir, di samping adanya pemahaman khusus dan kimia yang jelas terjalin dengan Lamine Yamal di atas lapangan.



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