Olisé memecah keheningan dan menanggapi Mbappé

Michael Olise, bintang Bayern Munich dan tim nasional Prancis, memecah kebiasaannya yang biasanya diam dan memberikan pernyataan langka yang mengungkap filosofi pribadinya dalam sepak bola. Ia menegaskan bahwa ia menganggap dirinya sebagai “pencipta, bukan seniman”, dan bahwa permainan harus “menakjubkan secara visual” untuk menghibur para penonton.

Dalam wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar Prancis “L’Équipe” hari Sabtu ini, dua hari menjelang pertandingan kedua Prancis melawan Irak di Piala Dunia 2026, pemain sayap Bayern yang dikenal sebagai sosok yang tertutup ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbicara tentang hubungannya dengan sepak bola dan menanggapi pernyataan terbaru Kylian Mbappé mengenai dirinya.

Oulissi, yang berusia 24 tahun, mengatakan: “Saya percaya sepak bola bisa menjadi seni. Namun bagi saya, saya hanya menganggap diri saya sebagai orang yang kreatif. Saya tidak melihat diri saya sebagai seniman. Meski demikian, ya, saya suka jika sepak bola itu indah. Untuk para penonton, dan bagi mereka yang menontonnya di televisi dan ingin menikmati waktu yang menyenangkan.”

Ia menambahkan: “Saya percaya sepak bola adalah olahraga yang luar biasa, dan karena itu harus juga memukau secara visual,” sebuah pernyataan yang mencerminkan pandangan seorang pemain yang memadukan bakat luar biasa dengan kesadaran mendalam akan estetika permainan.

Pemain yang telah mencetak 7 gol dalam 18 pertandingan bersama tim nasional Prancis ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjelaskan apa yang memotivasinya di lapangan, sambil menegaskan bahwa keindahan dalam sepak bola tidak hanya terbatas pada serangan.

Ia berkata: “Tekel bisa jadi gerakan yang mengalir dengan indah. Jika mengalir, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan itu tidak indah? Saya hanya berpendapat bahwa penyerang mengendalikan serangan, sedangkan bek mengendalikan pertahanan. Menyaksikan pertahanan yang indah juga merupakan hal yang menakjubkan.”

Ia menambahkan dengan rendah hati: “Bagi saya, tekel bukanlah gerakan alami, meskipun saya mahir melakukannya. Saya rasa saya telah meningkat dalam hal ini sejak mulai bermain di level yang lebih tinggi. Itu adalah bagian dari permainan, jadi saya rasa saya telah meningkat dalam hal ini.”

Dalam konteks terkait, Oulissi menanggapi pernyataan Kylian Mbappé, kapten timnas Prancis, yang dalam wawancara sebelumnya—saat memperkenalkan 25 pemain Les Bleus yang akan berlaga di Piala Dunia—menyebutnya sebagai “pemain hari ini dan pemain masa depan.”

Dengan kerendahan hati yang mencolok, Oulissi berkata: “Ah, itu pujian yang besar. Senang mendengarnya, terutama dari Kylian. Ketika yang berbicara adalah seseorang yang bermain bersamamu, seseorang yang kamu hormati, dan telah meraih banyak hal di dunia sepak bola, saya rasa selalu menyenangkan mendengar kata-kata seperti itu.”

Namun, ia segera sedikit meragukan pernyataan yang berlebihan tersebut, sambil berkata: “Saat ini, saya setuju, saya adalah pemain masa kini. Jika saya terus bekerja keras dan tetap rendah hati, saya berharap bisa menjadi pemain masa depan.”