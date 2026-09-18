Jan Oblak, penjaga gawang Atletico Madrid, berbicara tentang situasi rekan setimnya Julian Alvarez, menjelang derbi ibu kota Spanyol melawan Real Madrid, Minggu lusa, dalam laga puncak jornada ketujuh musim ini di La Liga.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Oblak, di mana ia berkata, "Para pemain dan pemimpin telah menyikapi situasi Julian Alvarez sebagai sesuatu yang telah menjadi masa lalu, dan ia bersama kami saat ini dan kami mendukungnya."

Ia melanjutkan, "Alvarez memberikan yang terbaik dari dirinya. Ia sudah memainkan beberapa pertandingan dan memberikan segala yang bisa ia berikan. Saya yakin selama ia berada di sini, ia akan memberikan 100% dari kemampuannya dengan penuh dedikasi, dan akan melakukan segala yang ia bisa demi klub ini, serta untuk meraih hasil terbaik yang mungkin dicapai."

Ia menuturkan, "Kami tampil sangat baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir, terutama pertandingan terakhir, di mana kami bermain dengan baik. Namun kami masih di awal musim, ada pemain yang absen, ada pemain baru yang bergabung, dan tim masih dalam tahap pembangunan."

Oblak menegaskan, "Saya tidak berpikir derbi akan mengubah arah musim Atleti. Sejak derbi pertama, tujuannya selalu adalah kemenangan. Kau memberikan segala yang kau miliki di lapangan, dan kau menjalani pertandingan dengan keinginan untuk menampilkan yang terbaik dan membantu tim, dan kali ini pun tidak akan berbeda."

Penjaga gawang Atleti itu menjelaskan, "Sepak bola secara umum terus berubah. Kebobolan atau mencetak gol kini menjadi berbeda dari beberapa tahun lalu. Dahulu, tim-tim bertahan dengan lebih baik, dan sebagian tim tidak memiliki kekuatan serang yang sama. Liga Spanyol itu sulit, dan cara bermain di dalamnya kini menjadi berbeda dari sebelumnya."

Terkait perbaikan lini pertahanan, ia berkomentar, "Saya berharap kami dapat melanjutkan rangkaian pertandingan tanpa kebobolan, tetapi tim-tim kini sudah tahu bagaimana menemukan ruang yang sebelumnya tidak mampu mereka manfaatkan."

Ia menyoroti, "Koke adalah legenda klub ini, dan ia masih membuktikannya. Ia bermain berkat apa yang ia tampilkan, bukan karena ia Koke atau karena ia telah menjalani banyak pertandingan, melainkan karena cara ia berlatih setiap hari."

Ia menutup, "Kami akan berusaha memenangi gelar La Liga, kami bersaing dengan tim-tim besar seperti Real Madrid dan Barcelona, juga Athletic Bilbao, Villarreal, dan Real Betis, tetapi di setiap tahun kami ikut serta, kami ingin menang. Kami tidak berjuang untuk menempati salah satu dari empat posisi teratas, melainkan kami ingin menjadi juara."

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