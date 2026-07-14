O'Reilly: Bertanding melawan Messi adalah kesempatan sekali seumur hidup

Nico O'Reilly, bek Manchester City dan tim nasional Inggris, menegaskan antusiasmenya yang sangat besar untuk menghadapi Lionel Messi di semifinal Piala Dunia, dengan menyebut pertandingan tersebut sebagai "kesempatan sekali seumur hidup". Ia juga menganggap bintang Argentina itu sebagai pemain terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan sepak bola.

Lionel Messi merayakan ulang tahunnya yang ke-39 pada 24 Juni lalu, yang berarti banyak talenta muda yang saat ini bersinar tumbuh besar sambil menyaksikan legenda Argentina itu menciptakan sejarah.

Di antara mereka adalah Nico Aurieli, bek berusia 21 tahun yang membela Manchester City dan tim nasional Inggris, yang menantikan pertemuan dengan Messi di semifinal Piala Dunia dengan penuh antusiasme.

“Saya tidak sabar menunggu pertandingan ini,” kata O’Reilly dalam wawancara dengan BBC menjelang pertandingan.

Dia diperkirakan akan bertugas mengawasi Messi selama pertandingan yang dijadwalkan berlangsung lusa, Rabu, di Atlanta.

Ia menambahkan: “Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia sudah mendekati akhir kariernya. Bagi saya pribadi, dia adalah pemain terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan sepak bola. Ya, saya sangat bersemangat untuk menghadapi tantangan ini.”

O’Reilly merupakan salah satu penemuan terbaru yang paling menonjol dari pelatih Pep Guardiola di Manchester City.

Bek ini memiliki kemampuan luar biasa untuk bermain di berbagai posisi, dan telah tampil dalam 53 pertandingan sepanjang musim ini, mencetak 9 gol serta memberikan 5 assist, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar utama saat ini dan di masa depan di Etihad Stadium.