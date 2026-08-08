Nyaris terhindar dari kelumpuhan: putra Jürgen Klinsmann bicara tentang kecelakaan horor

"Saya beruntung. Ini bisa jauh, jauh lebih buruk," kata putra juara dunia Jerman 1990, Jürgen Klinsmann, kepada New York Times: "Tidak pernah bisa bermain sepak bola lagi, tidak pernah bisa berjalan lagi."

Pada 18 April, dia bertabrakan dengan pemain lawan dalam laga Serie B AC Cesena melawan US Palermo (0-2). Klinsmann, 29, mengalami patah tulang leher pertama, tetapi tetap berada di lapangan hingga menit-menit akhir pertandingan. Para bek tengahnya hanya saling mengoper bola agar dia tidak perlu lagi terlibat.

Klinsmann mengatakan bahwa awalnya dia mengira mengalami gegar otak atau cedera whiplash. "Namun kemudian otot leher saya bereaksi tidak normal untuk melindungi saya dari sesuatu." Jika dia masih harus melakukan satu penyelamatan lagi, kata Klinsmann, "saya tidak tahu apakah saya akan lolos". Atas saran ayahnya, dia juga menjalani operasi yang rumit dan "sangat berisiko" di Heidelberg - operasi itu berjalan sukses.

Setelah beberapa hari, Jonathan Klinsmann sudah bisa berjalan lagi. Namun, kapan dia bisa kembali berdiri di bawah mistar masih "belum ada jadwalnya", katanya. Tulang belakang itu harus menyatu sepenuhnya terlebih dahulu, lalu sekrup akan dilepas. Secara realistis, dia bisa kembali pada musim 2027/28. Tanpa cedera itu, Klinsmann akan menjadi bagian dari tim AS di Piala Dunia yang digelar di kandang.