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Grafica Calciomercato Nwaneri Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Nwaneri ke AC Milan? Sinyal dari Arteta: "Dia punya kualitas hebat, tetapi harus bermain"

AC Milan

AC Milan menginginkan Ethan Nwaneri, talenta muda yang sedang dipertimbangkan Arsenal untuk dipinjamkan, dan dari konferensi pers Mikel Arteta muncul harapan bahwa pemain 19 tahun itu benar-benar bisa meninggalkan London pada bursa transfer kali ini. “Saya ingin dia tetap bersama kami - ujar manajer juara Inggris itu dalam konferensi pers jelang Community Shield, trofi pertama musim ini yang akan diperebutkan Arsenal melawan Manchester City pada Minggu -. Namun kami harus memikirkan apa yang terbaik untuknya dalam jangka menengah-panjang. Dan saat ini Ethan membutuhkan waktu bermain: jika dia tetap di sini, itu karena kami bisa menjamin menit bermain yang dia butuhkan. Kalau tidak, itu akan menjadi sesuatu yang negatif bagi semua pihak”.


“Melihatnya membuat Anda sadar seberapa besar seorang pemain muda bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada keraguan soal bakatnya, keinginannya, cinta dan gairah yang dia miliki terhadap permainan, kualitas yang selalu saya kagumi darinya. Saya pikir dalam pramusim ini dia sudah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia punya kemampuan untuk bermain di Arsenal”.



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