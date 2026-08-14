Milan menginginkan Ethan Nwaneri, talenta muda yang sedang dipertimbangkan Arsenal untuk dipinjamkan, dan dari Mikel Arteta dalam konferensi pers muncul harapan bahwa pemain 19 tahun itu benar-benar bisa meninggalkan London pada bursa transfer ini. “Saya ingin dia tetap bersama kami - kata pelatih juara Inggris itu dalam konferensi pers presentasi Community Shield, trofi pertama musim ini yang akan diperebutkan Arsenal melawan Manchester City pada hari Minggu -. Namun kami harus memikirkan apa yang terbaik untuknya dalam jangka menengah-panjang. Dan Ethan saat ini butuh bermain sepak bola: jika dia tetap di sini, itu karena kami bisa menjaminnya menit bermain yang dia butuhkan. Jika tidak, itu akan menjadi sesuatu yang negatif bagi semua pihak”.

“Melihatnya membuat Anda sadar betapa pesatnya seorang pemain muda bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada keraguan soal bakatnya, keinginannya, cinta dan gairah yang dia miliki untuk permainan ini, kualitas yang selalu saya kagumi darinya. Saya rasa dalam pramusim ini dia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia punya kemampuan untuk bermain di Arsenal”.





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bursa transfer—

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Nwaneri, masa depannya, dan penjajakan yang dilakukan Milan jelas bukan perhatian utama dalam bursa transfer Arsenal. The Gunners pada Rabu untuk pertama kalinya melihat Bruno Guimarães beraksi, rekrutan besar pada sesi ini yang, seperti pendatang baru lainnya, pemain Yunani Tzolis yang didatangkan dari Bruges, menjadi kandidat starter melawan City. Namun menurut Arteta, sang juara masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. “Ini adalah periode ketika banyak hal terjadi, ketika ada kemungkinan untuk berkembang dan benar-benar memahami bagaimana perasaan setiap pemain di dalam proyek ini - katanya -. Kami ingin berada dalam kondisi terbaik untuk bersaing di semua ajang. Kami punya peluang bergerak baik untuk pemain masuk maupun keluar, kami harus selalu memahami apa yang terbaik untuk tim”. Satu sektor yang membutuhkan tambahan kekuatan adalah pertahanan, mengingat William Saliba, pilar di jantung pertahanan bersama Gabriel, sedang bergelut dengan cedera panjang dan Jurrien Timber, starter di sisi kanan, berisiko baru kembali pada Oktober. The Gunners dikaitkan dengan dua pemain tim nasional Inggris, Ezri Konsa dari Aston Villa dan Jarrell Quansah dari Bayer Leverkusen, dan semua orang menilai uang berikutnya dari Arsenal akan dibelanjakan di sektor itu. “Saya tidak berbicara tentang pemain tertentu, yang bisa saya katakan adalah ambisi klub sangat besar - ujar Arteta -. Kami ingin meningkatkan tim, kami ingin membuatnya berkembang. Untuk bisa melakukannya kami telah mengidentifikasi beberapa area yang bisa diperkuat dan itulah yang ingin kami lakukan”.

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Bursa transfer Milan: semua

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Pelatih Arsenal itu, dalam konferensi pers, berbicara tentang target transfer Milan: "Dia punya kualitas yang luar biasa. Namun kami harus memikirkan apa yang terbaik untuknya dalam jangka menengah-panjang"

dari koresponden kami





Davide Chinellato

14 Agustus 2026 (diubah pada 17.55) - LONDON





Jika Milan menginginkan Ethan Nwaneri, talenta muda yang sedang dipertimbangkan Arsenal untuk dipinjamkan, dari Mikel Arteta dalam konferensi pers baru saja muncul secercah harapan bahwa pemain 19 tahun itu benar-benar bisa meninggalkan London pada bursa transfer ini. “Saya ingin dia tetap bersama kami - kata pelatih juara Inggris itu dalam konferensi pers presentasi Community Shield, trofi pertama musim ini yang akan diperebutkan Arsenal melawan Manchester City pada hari Minggu -. Namun kami harus memikirkan apa yang terbaik untuknya dalam jangka menengah-panjang. Dan Ethan saat ini butuh bermain sepak bola: jika dia tetap di sini, itu karena kami bisa menjaminnya menit bermain yang dia butuhkan. Jika tidak, itu akan menjadi sesuatu yang negatif bagi semua pihak”. Nwaneri mengesankan dalam pramusim yang ditutup The Gunners pada laga uji coba hari Rabu melawan Como, juga menunjukkan pada kesempatan itu betapa peminjaman musim lalu ke Marseille, meski bermasalah, telah membuatnya berkembang. “Melihatnya membuat Anda sadar betapa pesatnya seorang pemain muda bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu - kata Arteta tentang pemain bernomor 22 miliknya itu -. Tidak ada keraguan soal bakatnya, keinginannya, cinta dan gairah yang dia miliki untuk permainan ini, kualitas yang selalu saya kagumi darinya. Saya rasa dalam pramusim ini dia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa dia punya kemampuan untuk bermain di Arsenal”.





PREMIER_LEAGUE_30072026





Apa hubungan kopi dan bursa transfer? Jawabannya menjelaskan Premier League

VIDEO: Apa hubungan kopi dan bursa transfer? Jawabannya menjelaskan Premier League





bursa transfer—

Jadilah yang pertama berkomentar

Nwaneri, masa depannya, dan penjajakan yang dilakukan Milan jelas bukan perhatian utama dalam bursa transfer Arsenal. The Gunners pada Rabu untuk pertama kalinya melihat Bruno Guimarães beraksi, rekrutan besar pada sesi ini yang, seperti pendatang baru lainnya, pemain Yunani Tzolis yang didatangkan dari Bruges, menjadi kandidat starter melawan City. Namun menurut Arteta, sang juara masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. “Ini adalah periode ketika banyak hal terjadi, ketika ada kemungkinan untuk berkembang dan benar-benar memahami bagaimana perasaan setiap pemain di dalam proyek ini - katanya -. Kami ingin berada dalam kondisi terbaik untuk bersaing di semua ajang. Kami punya peluang bergerak baik untuk pemain masuk maupun keluar, kami harus selalu memahami apa yang terbaik untuk tim”. Satu sektor yang membutuhkan tambahan kekuatan adalah pertahanan, mengingat William Saliba, pilar di jantung pertahanan bersama Gabriel, sedang bergelut dengan cedera panjang dan Jurrien Timber, starter di sisi kanan, berisiko baru kembali pada Oktober. The Gunners dikaitkan dengan dua pemain tim nasional Inggris, Ezri Konsa dari Aston Villa dan Jarrell Quansah dari Bayer Leverkusen, dan semua orang menilai uang berikutnya dari Arsenal akan dibelanjakan di sektor itu. “Saya tidak berbicara tentang pemain tertentu, yang bisa saya katakan adalah ambisi klub sangat besar - ujar Arteta -. Kami ingin meningkatkan tim, kami ingin membuatnya berkembang. Untuk bisa melakukannya kami telah mengidentifikasi beberapa area yang bisa diperkuat dan itulah yang ingin kami lakukan”.