RESMI: Nuno Espirito Santo Mundur Dari Kursi Pelatih Wolverhampton

Wolverhampton mengumumkan bahwa manajer Nuno Espirito Santo akan meninggalkan klub pada akhir musim ini.

Pelatih asal Portugal berusia 47 tahun itu memutuskan berpisah setelah melatih Wolves sejak 2017.

Bersama Wolves, Nuno antar Conor Coady dkk promosi ke Liga Primer Inggris pada musim pertamanya. Lebih spesial lagi, ia bawa klub finis terbaik sepanjang keikutsertaan di EPL, yakni urutan ketujuh dalam dua musim terakhir.

Aman dikatakan, Nuno berhasil menangkat derajat Wolves yang sebelumnya identik dengan klub papan bawah. Eks kiper Porto itu mampu membangun karakter tim dengan mayoritas pemain asal Portugal.

After four seasons at the club, this Sunday will be Nuno Espirito Santo’s final game in charge of Wolves.



Thank you, Nuno.



🐺