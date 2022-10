Ayo Darwin Nunez Saatnya Bersinar Di Liverpool! 'Ojo Dibandingke' Terus Dengan Erling Haaland

Nunez akhirnya kembali mencetak gol untuk Uruguay minggu ini, tetapi bisakah ia mulai bersinar di Liverpool dalam waktu dekat?

Pemain Liverpool itu Pemain Liverpool juga berada di puncak daftar untuk sentuhan di dalam kotak lawan per 90 menit - di depan Gabriel Jesus, Mohamed Salah, Roberto Firmino dan Haaland - telah membentur mistar gawang dua kali, dan expected goals (xG) per 90 menit dari 0,91 lebih baik dari hanya satu pemain - dan Anda tidak perlu tiga kali mencoba menebak siapa itu, tentu saja?

Nunez, seperti halnya Haaland, tampaknya sangat terampil dalam menghasilkan peluang menembak saat berada di lapangan. Faktanya, tidak ada pemain di Liga Primer yang rata-rata melakukan lebih banyak tembakan per 90 menit daripada dirinya, atau lebih banyak tembakan di dalam kotak per 90 menit, dan hanya Haaland yang punya nilai rata-rata lebih baik dalam hal tembakan tepat sasaran per 90 menit.

Are you backing Nunez to come good?

How many goals will Nunez score for Liverpool this season? 🤔