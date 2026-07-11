Noskova meraih gelar Wimbledon setelah pertandingan dramatis melawan Muchova

Petenis Ceko Linda Nosková berhasil merebut gelar juara Wimbledon putri setelah mengalahkan rekan senegaranya, Karolína Muchová, dengan skor 6-2, 5-7, 6-3, dalam pertandingan final yang menegangkan yang diwarnai lika-liku dramatis dan gejolak emosi yang hebat di lapangan utama.

Pertandingan yang berlangsung selama dua setengah jam itu menyaksikan kemerosotan mendadak Nosková pada set kedua setelah ia membuang lima poin penentu berturut-turut meskipun sempat memimpin 5-2, sebelum ia meninggalkan lapangan menuju toilet untuk memulihkan konsentrasinya. Di sana, perhatiannya tertuju pada piring Venus Rosewater yang disediakan untuk sang juara, lalu ia berkata pada dirinya sendiri: “Aku tidak akan mengambil piring kecil itu, aku akan mengambil piring besar.”

Petenis berusia 21 tahun itu menepati janjinya, karena ia kembali di set ketiga dengan tekad baja untuk mengakhiri pertandingan dengan servis yang menghancurkan pada poin keenam, sebelum terjatuh telentang di atas rumput dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dalam adegan yang mengharukan.

Noskova menerima piala terkenal itu dari Putri Catherine, sehingga menjadi petenis wanita Ceko ketiga yang memenangkan gelar Wimbledon dalam empat tahun terakhir, setelah Markéta Vondroušová (2023) dan Barbora Krejčíková (2024), serta juara termuda sejak Petra Kvitová pada tahun 2011.

Noskova mendedikasikan gelar ini untuk almarhum ibunya yang meninggal dunia menjelang keikutsertaannya dalam turnamen dua tahun lalu, sambil berkata dalam pidato kemenangannya: “Tentu saja saya tidak akan berdiri di sini tanpa dia,” sambil mengirimkan ciuman ke langit, sementara legenda Martina Navratilova menyeka air matanya saat menyaksikan dari tribun kerajaan.

Pertandingan tersebut diwarnai kehadiran istimewa dari kalangan Ceko di tribun kerajaan, di mana Kvitova dan Navratilova—pemegang rekor sembilan gelar Wimbledon—duduk berdampingan dengan Kate, Putri Wales, dan Jan Koudis, juara tahun 1973.

Noskova, yang saat ini menduduki peringkat ke-12 dunia, akan naik ke peringkat ketujuh saat peringkat baru dirilis pada hari Senin, mencatatkan peringkat tertinggi dalam kariernya, sekaligus meraih gelar keduanya di lapangan rumput musim ini setelah menjuarai Berlin Open.