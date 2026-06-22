NOS menimbulkan keheranan besar dengan deskripsi di kolom nama analis Jerson Cabral

NOS menampilkan pemain sepak bola profesional Jerson Cabral (35) sebagai analis dalam pertandingan Piala Dunia antara Cape Verde dan Uruguay (2-2) pada hari Minggu. Teks yang tertera di kolom namanya menarik perhatian di dunia maya.

Pria asal Rotterdam dengan akar Cape Verdean ini, yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Feyenoord dan FC Twente, diperkenalkan dengan teks: ‘Pernah bermain di tim nasional junior Belanda bersama Steven Berghuis’.

“Sudah sepuluh tahun menjadi pemain sepak bola profesional dan kemudian dikenang seperti itu,” tulis seorang penonton yang terkejut pada Minggu malam di X. Cabral, bagaimanapun, masih aktif sebagai pemain sepak bola profesional dan sedang mencari klub baru.

Pada tahun 2016, Cabral dipanggil sekali untuk membela Cape Verde, namun pemain sayap tersebut tidak diturunkan.

Atas nama Jong Oranje, ia bermain dalam sebelas pertandingan internasional tingkat junior antara tahun 2010 dan 2012. Cabral terutama dikenal karena masa baktinya di Feyenoord dan Twente.

Cabral tampak berseri-seri setelah hasil pertandingan negaranya melawan Uruguay. “Saya sudah sangat puas bisa memiliki Kenneth Perez di sisi saya, dan bahwa ia menyadari bahwa Cape Verde tidak datang ke sini sekadar untuk bersenang-senang, tetapi benar-benar untuk meraih hasil.”

Kap Verde masih menanti pertandingan terakhir yang penting di fase grup melawan Arab Saudi. Pertandingan tersebut akan digelar pada Sabtu, 27 Juni.