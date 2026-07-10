NOS menanggapi dengan tegas pernyataan kontroversial Pierre van Hooijdonk

NOS telah menanggapi secara terbuka beberapa pernyataan Pierre van Hooijdonk. Analis tersebut mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melihat Sarina Wiegman sebagai pelatih tim nasional yang cocok. Hal itu menimbulkan kontroversi.

“Dia tidak memiliki pengalaman di level tertinggi dalam dunia sepak bola pria. Saya mendengar semua orang berputar-putar mencari alasan ketika membicarakan Wiegman, apakah seorang wanita bisa menjadi pelatih tim nasional?”, kata mantan penyerang tersebut kepada NOS. “Bagi saya, alasan seperti itu tidak ada. Bagi saya, jawabannya adalah tidak.”

“Saat ini, kita berhadapan dengan banyak pemain muda dari latar belakang yang berbeda. Di antara mereka ada banyak pemain yang berasal dari budaya di mana perempuan tidak setara dengan laki-laki,” demikian argumen lainnya.

Pernyataan Van Hooijdonk memicu perdebatan yang cukup sengit. Namun, NOS justru mendukung sepenuhnya mantan pemain internasional tersebut. Menurut lembaga penyiaran negara itu, ‘adalah hal yang baik bahwa ada berbagai pandangan yang tersuarakan,’ demikian disampaikan kepada NU.nl.

“Pierre duduk di meja sebagai analis dan menyampaikan pendapatnya sendiri. Ia menyampaikan pandangannya mengenai apa yang menurutnya merupakan pandangan yang luas diterima di dunia sepak bola,” demikian tanggapan dari NOS.

Setelah Piala Dunia yang berakhir mengecewakan, KNVB harus mencari pelatih kepala baru. Ronald Koeman, yang memimpin Oranje selama turnamen final tersebut, mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional Belanda.

Berbagai nama sudah beredar di kalangan internal. Di antaranya, Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz, dan Michael Reiziger sering disebut-sebut. Asosiasi tersebut belum secara konkret menghubungi salah satu kandidat tersebut.