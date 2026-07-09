Norwegia menanggapi dengan sinis rumor tentang virus menjelang pertandingan melawan Inggris

Dokter tim nasional Norwegia menanggapi dengan sinis laporan-laporan yang menyebutkan bahwa timnya terjangkit virus usus menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 melawan Inggris pada Minggu dini hari mendatang.

Timnas Norwegia lolos ke perempat final Piala Dunia setelah menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Inggris, pelatih timnas Norwegia, Stål Solbakken, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kesehatan timnya akibat banyaknya perjalanan yang harus dilakukan selama Piala Dunia.

Solbakken mengatakan: “Hanya Jørgen (Strand Larsen) yang mengalami demam, tetapi setelah itu ada beberapa batuk dan suara serak yang tersebar di mana-mana.”

Dia menambahkan: “Ada AC, penerbangan, ruang ganti, dan sebagainya. Ada 50 orang (dalam rombongan Norwegia yang bepergian), jadi akan aneh jika tidak ada gejala apa pun.”

Namun, dokter tim nasional Norwegia, Ola Sand, menegaskan bahwa laporan yang menyebutkan adanya virus di dalam tim itu berlebihan.

Sand mengatakan kepada surat kabar Norwegia “Nettavisningen”: “Semua pemain dalam kondisi sehat saat ini.”

Dia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris “Metro”, “Tidak ada keributan besar mengingat kami telah berada dalam jarak dekat satu sama lain selama sekitar enam minggu.”

Ketika ditanya mengenai berita utama di media Inggris mengenai penyebaran “virus” di antara para pemain tim nasional Norwegia, Sand menjawab: “Sungguh luar biasa bahwa mereka mempercayai hal ini. Kami mengendalikan situasi.”

Perlu dicatat bahwa pemenang pertandingan antara Inggris dan Norwegia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Argentina dan Swiss di semifinal Piala Dunia.



